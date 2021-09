Peacemaker: ecco la prima immagine che mostra la squadra protagonista della serie

Il regista James Gunn era ancora in pieno post-produzione di The Suicide Squad quando ha avuto l’idea.

L’idea riguarda uno show televisivo su uno dei tanti personaggi del film che “non abbiamo conosciuto bene” come alcuni degli altri: il Peacemaker di John Cena, il cui “superpotere” è la volontà di commettere atti terribili in nome della pace.

“Quando ero bambino adoravo Captain America [film per la TV] degli anni ’70”, dice Gunn, “Pensavo che realizzarne una versione davvero fottuta con Peacemaker sarebbe stato divertente.”

ATTENZIONE: Seguono i massicci spoiler su The Suicide Squad

Il problema è che nella sua storia sul grande schermo su un gruppo di detenuti inviati in una missione pericolosa da Amanda Waller, Gunn aveva ucciso Peacemaker – e il regista non è un fan dei personaggi che apparentemente muoiono e poi vengono riportati in vita. Alla fine, ha superato le sue riserve e ha aggiunto una scena post-credits dove due dei subalterni di Waller, Harcourt di Jennifer Holland e Economos di Steve Agee, visitano un Peacemaker in coma ma vivo in ospedale.

“Ho fatto esattamente la cosa che odio quando gli altri registi lo fanno”, ammette Gunn. “Ma ce l’ho fatta! Dovrò convivere con le ripercussioni, che è lo show televisivo più incredibile che la gente vedrà mai.”

La serie di otto episodi HBO Max, che debutterà a gennaio, è incentrata su “delle operazioni segrete messe in piedi per combattere qualcosa di catastrofico sul pianeta“, afferma Gunn, cosa che porta Peacemaker, Harcourt ed Economos a collaborare con tre nuovi personaggi. Chukwudi Iwuji è il leader del gruppo Murn (un mercenario sotto Waller), mentre Freddie Stroma interpreta il popolare personaggio dei fumetti Vigilante: “Potreste non averlo indovinato“, scherza Gunn. “Ma il suo personaggio è un vigilante!”.

Danielle Brooks interpreta il sesto membro della squadra, Adebayo: “Non è sempre trattata al meglio dalle persone intorno a lei, ma nonostante le sue differenze con Peacemaker, formano un legame“, spiega.

Gunn, che ha scritto tutto Peacemaker e ha diretto cinque episodi, trascorrerà gran parte del prossimo anno a realizzare il terzo dei suoi film dei Guardiani della Galassia, ma ha rivelato che sarebbe felice di tornare allo show se si rivelerà un successo, dicendo semplicemente: “Mi piacerebbe fare una stagione 2. Tutto sta nel vedere se vogliono farla“.

