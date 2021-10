Peacemaker: ecco la primissima clip dall’attesa serie DC di HBO Max

Dopo aver recentemente fatto il suo debutto come regista di The Suicide Squad della DC, James Gunn si sta preparando a rilasciare la sua serie spin-off con al centro il Peacemaker di John Cena su HBO Max, nel gennaio del 2022.

Dopo essersi ripreso dalle ferite riportate nella distruzione di Jotunheim, il patriota tiratore scelto è tornato per un’altra avventura salva-mondo che approfondirà anche le sue origini.

Di ritorno da The Suicide Squad, il John Economos di Steve Agee e la Emilia Harcourt di Jennifer Holland sono tornati su incarico di Amanda Waller per gestire l’ultima missione di Peacemaker. Nel frattempo, James Gunn introdurrà una serie di nuovi personaggi tra cui Vigilante di Freddie Stroma e Judomaster di Nhut Le.

Nonostante alla premiere della serie manchi solo a pochi mesi, HBO Max deve ancora rivelare molte scene dello spin-off. Mentre l’attesa per un trailer completo continua, e sarà soddisfatta probabilmente durante il DC FanDome, è stata finalmente rilasciata una nuova esilarante clip di Peacemaker.

Dopo l’annuncio dell’imminente espansione di HBO Max in un numero limitato di paesi europei, il popolare servizio di streaming ha rivelato una clip esclusiva della serie Peacemaker.

Potete vederla qui sotto:

Sapevamo già che il creatore James Gunn ha scritto tutti e otto gli episodi di Peacemaker, e he ha diretti cinque, ma in precedenza si è lasciato sfuggire che anche Jody Hill ne ha diretto uno.

Per quanto riguarda gli altri due episodi, Gunn ha detto a Collider che sono stati diretti da Brad Anderson e Rosemary Rodriguez, che hanno entrambi esperienza in spettacoli a tema supereroi come Titans e Jessica Jones, rispettivamente.

Naturalmente, Peacemaker non dovrebbe essere uno spettacolo di supereroi tradizionale, poiché Gunn ha recentemente dichiarato a Empire che non si tratta esattamente di un eroe. In effetti, Gunn ha definito il personaggio “un pezzo di merda”, aggiungendo che “non è un bravo ragazzo”. Sembra abbastanza oscuro per uno spettacolo di supereroi, almeno in confronto ad alcune delle offerte della Marvel, ma classiche per la DC.

