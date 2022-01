Peacemaker: ecco un nuovo redband trailer per la serie HBO Max

È arrivato un nuovo trailer per la prossima serie di HBO Max/DC Comics, Peacemaker.

Peacemaker sarà uno spin-off incentrato sul personaggio che è stato introdotto nel DCEU nel film di James Gunn, The Suicide Squad, presentato in anteprima il 6 agosto 2021.

Gunn ha anche creato la serie, scritto le sceneggiature per tutti gli 8 episodi e diretto almeno 5 di loro. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima il 13 gennaio 2022, dopo aver approfittato dei ritardi di rilascio relativi al COVID-19 di The Suicide Squad per uscire così rapidamente dopo la sua anteprima.

John Cena riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, l’esperto di armi così fedele ai suoi valori che farà di tutto per raggiungerli, diventando lui stesso un cattivo. A lui si uniranno i suoi co-protagonisti di The Suicide Squad Steve Agee (nel ruolo del direttore della prigione John Economos) e Jennifer Holland (nel ruolo dell’assistente di Amanda Waller Emilia Harcourt). Il cast principale include anche Danielle Brooks come Leota Adebayo, Robert Patrick come padre di Peacemaker, Chukwudi Iwuji come Clemson Murn e Freddie Stroma come Vigilante.

Qui sotto potete vedere il trailer:

A quanto pare, è piuttosto difficile allontanarsi completamente da Amanda Waller e dai suoi grandiosi piani per (ciò che resta) della sua Suicide Squad.

Dopo essere sopravvissuto a un intero edificio caduto sulla sua testa in The Suicide Squad, John Cena è tornato ed è pronto per l’azione insieme a James Gunn e un piccolo cast di personaggi secondari, per immergersi ulteriormente nella storia travagliata di Peacemaker.

Dopo aver guidato The Suicide Squad verso il successo e il plauso della critica, Gunn è tornato al posto di guida per scrivere tutti a otto gli episodi della serie e persino dirigerne alcuni. Altri registi includono Jody Hill (“Eastbound and Down”), Rosemary Rodriguez (“The Walking Dead”) e Brad Anderson (“Session 9”).

Cena, l’uomo dai molti talenti sottovalutati, riprende ancora una volta il suo ruolo di Christopher Smith, alias lo sgangherato Peacemaker, che vuole la libertà a tutti i costi. Sarà affiancato da Robert Patrick (“Terminator 2: Il giorno del giudizio”) nei panni del padre disapprovante Auggie Smith, Christopher Heyerdahl (“Chapelwaite”) nei panni del Capitano Locke, Freddie Stroma (“Harry Potter”) nei panni di Vigilante/Adrian Chase, Chukwudi Iwuji (“John Wick: Capitolo 2”) nei panni di Clemson Murn, Danielle Brooks (“Orange Is the New Black”) nei panni di Leota Adebayo e un paio di volti familiari da “The Suicide Squad” come Emilia di Jennifer Holland (“Brightburn”) John Economos di Harcourt e Steve Agee (“Guardiani della Galassia Vol. 2”).

Peacemaker sarà presentato in anteprima su HBO Max il 13 gennaio 2022.

