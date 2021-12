Peacemaker: ecco un nuovo trailer per la serie HBO Max della DC

Il regista e showrunner di Peacemaker, James Gunn, ha presentato ufficialmente il nuovissimo trailer dello spin-off di The Suicide Squad, mostrando uno nuovo first-look al Christopher Smith di John Cena e alla sua versione della Task Force X.

Il trailer di 3 minuti mostra le buffonate ilari di Cena e Vigilante, la missione della squadra e la riunione del personaggio titolare con suo padre. Di fianco alla rivelazione, è stato rilasciato anche un poster ufficiale.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Mentre qui sotto il poster:

A quanto pare, è piuttosto difficile allontanarsi completamente da Amanda Waller e dai suoi grandiosi piani per (ciò che resta) della sua Suicide Squad.

Dopo essere sopravvissuto a un intero edificio caduto sulla sua testa in The Suicide Squad, John Cena è tornato ed è pronto per l’azione insieme a James Gunn e un piccolo cast di personaggi secondari, per immergersi ulteriormente nella storia travagliata di Peacemaker.

Dopo aver guidato The Suicide Squad verso il successo e il plauso della critica, Gunn è tornato al posto di guida per scrivere tutti a otto gli episodi della serie e persino dirigerne alcuni. Altri registi includono Jody Hill (“Eastbound and Down”), Rosemary Rodriguez (“The Walking Dead”) e Brad Anderson (“Session 9”).

Cena, l’uomo dai molti talenti sottovalutati, riprende ancora una volta il suo ruolo di Christopher Smith, alias lo sgangherato Peacemaker, che vuole la libertà a tutti i costi. Sarà affiancato da Robert Patrick (“Terminator 2: Il giorno del giudizio”) nei panni del padre disapprovante Auggie Smith, Christopher Heyerdahl (“Chapelwaite”) nei panni del Capitano Locke, Freddie Stroma (“Harry Potter”) nei panni di Vigilante/Adrian Chase, Chukwudi Iwuji (“John Wick: Capitolo 2”) nei panni di Clemson Murn, Danielle Brooks (“Orange Is the New Black”) nei panni di Leota Adebayo e un paio di volti familiari da “The Suicide Squad” come Emilia di Jennifer Holland (“Brightburn”) John Economos di Harcourt e Steve Agee (“Guardiani della Galassia Vol. 2”).

Peacemaker sarà presentato in anteprima su HBO Max il 13 gennaio 2022.

