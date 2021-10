Peacemaker: il trailer del DC FanDome rivela l’aspetto di Vigilante dalla serie HBO Max

La DC ha rivelato il first-look completo a Vigilante di Freddie Stroma per la serie di prossima uscita, Peacemaker, con protagonista John Cena.

Peacemaker, uno dei personaggi più memorabili di The Suicide Squad, e avrà la sua serie spin-off all’inizio del prossimo anno. Il progetto sarà la prima serie televisiva del DC Extended Universe di HBO Max, segnando la prima volta che il DC Extended Universe si è espanso oltre il grande schermo – in realtà c’è anche l’Arrowverse. La serie, ambientata dopo gli eventi di The Suicide Squad, mostra l’antieroe di John Cena che conduce missioni per Amanda Waller con una squadra che lo aiuta. Uno di questi personaggi che è destinato ad aiutarlo nella sua ricerca di pace è Vigilante.

Uno dei personaggi più popolari dei fumetti, Vigilante ha fatto il suo debutto live-action in Arrow della The CW. Ora, è pronto ad apparire al fianco dell’eroe follemente patriottico di John Cena in un completo da fumetto.

Con l’evento virtuale DC FanDome in arrivo la prossima settimana, è stato rilasciato un nuovissimo trailer che anticipa tutte le offerte dell’evento. Nel trailer, ai fan è stato mostrato un nuvolo di nuovo footage tra cui uno dedicati a Peacemaker, dove abbiamo potuto vedere il personaggio titolare accanto a Vigilante.

Potete vedere alcune immagini qui sotto:

I CANT BELIEVE HOW PERFECT THEY MANAGED TO MAKE VIGILANTE LOOK, IM SO HAPPY pic.twitter.com/k1BAJmLU3r — Luke (@qLxke_) October 7, 2021

Leggi anche: due prime immagini dalla serie sviluppata da James Gunn per HBO Max

Sapevamo già che il creatore James Gunn ha scritto tutti e otto gli episodi di Peacemaker, e he ha diretti cinque, ma in precedenza si è lasciato sfuggire che anche Jody Hill ne ha diretto uno.

Per quanto riguarda gli altri due episodi, Gunn ha detto a Collider che sono stati diretti da Brad Anderson e Rosemary Rodriguez, che hanno entrambi esperienza in spettacoli a tema supereroi come Titans e Jessica Jones, rispettivamente.

Naturalmente, Peacemaker non dovrebbe essere uno spettacolo di supereroi tradizionale, poiché Gunn ha recentemente dichiarato a Empire che non si tratta esattamente di un eroe. In effetti, Gunn ha definito il personaggio “un pezzo di merda”, aggiungendo che “non è un bravo ragazzo”. Sembra abbastanza oscuro per uno spettacolo di supereroi, almeno in confronto ad alcune delle offerte della Marvel, ma classiche per la DC.

Mi piace: Mi piace Caricamento...