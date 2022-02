Peacemaker: James Gunn rilascia una divertente gag reel della serie con John Cena

Il creatore della serie Peacemaker, James Gunn, ha condiviso un’esilarante gag reel della serie del DCEU con John Cena.

All’inizio di questa settimana, HBO Max ha ufficialmente rilasciato il finale della prima stagione di Peacemaker. Questa nuova serie dello sceneggiatore/regista James Gunn con John Cena che riprende il suo ruolo dal film del DC Extended Universe, The Suicide Squad, ha ricevuto molti consensi sia dalla critica che dal pubblico, molti dei quali possono essere attribuiti all’umorismo irriverente dello show.

James Gunn ha scritto tutte e otto le sceneggiature di Peacemaker, e dato che è noto per il suo umorismo irriverente che fa da contorno ad una storia sorprendentemente sincera e profonda, John Cena e il resto del cast coinvolto erano destinati a mettere in campo le proprie abilità nel portare la commedia alla vita. Spesso, questo può portare ad alcuni bloopers davvero esilaranti.

Sul suo Twitter ufficiale, James Gunn ha condiviso una gag reel ufficiale di Peacemaker. Questa ci dà un’idea del cameratismo e dell’ilarità che si è creata tra John Cena e i suoi colleghi co-protagonisti quando hanno dato vita alla prima serie originale del DCEU.

Potete vederla qui sotto:

Have a great President’s Day weekend. Here’s a gift from Team Peacemaker – the official #Peacemaker gag reel 😂 @HBOMax @DCpeacemaker pic.twitter.com/Zs2gYCfNUf — James Gunn (@JamesGunn) February 19, 2022

A quanto pare, è piuttosto difficile allontanarsi completamente da Amanda Waller e dai suoi grandiosi piani per (ciò che resta) della sua Suicide Squad.

Dopo essere sopravvissuto a un intero edificio caduto sulla sua testa in The Suicide Squad, John Cena è tornato ed è pronto per l’azione insieme a James Gunn e un piccolo cast di personaggi secondari, per immergersi ulteriormente nella storia travagliata di Peacemaker.

Dopo aver guidato The Suicide Squad verso il successo e il plauso della critica, Gunn è tornato al posto di guida per scrivere tutti a otto gli episodi della serie e persino dirigerne alcuni. Altri registi includono Jody Hill (“Eastbound and Down”), Rosemary Rodriguez (“The Walking Dead”) e Brad Anderson (“Session 9”).

Cena, l’uomo dai molti talenti sottovalutati, riprende ancora una volta il suo ruolo di Christopher Smith, alias lo sgangherato Peacemaker, che vuole la libertà a tutti i costi. Sarà affiancato da Robert Patrick (“Terminator 2: Il giorno del giudizio”) nei panni del padre disapprovante Auggie Smith, Christopher Heyerdahl (“Chapelwaite”) nei panni del Capitano Locke, Freddie Stroma (“Harry Potter”) nei panni di Vigilante/Adrian Chase, Chukwudi Iwuji (“John Wick: Capitolo 2”) nei panni di Clemson Murn, Danielle Brooks (“Orange Is the New Black”) nei panni di Leota Adebayo e un paio di volti familiari da “The Suicide Squad” come Emilia di Jennifer Holland (“Brightburn”) John Economos di Harcourt e Steve Agee (“Guardiani della Galassia Vol. 2”).

