Peacemaker: James Gunn rivela gli altri registi che hanno diretto episodi della serie

Con l’avvicinarsi del rilascio di The Suicide Squad, è importante tenere presente che, indipendentemente dal fatto che viva o muoia, il Peacemaker di John Cena tornerà nella sua serie HBO Max stand-alone e, a tal fine, grazie a Collider ora sono stati rivelati tutti i registi dietro l’attesissima serie.

Leggi anche: due prime immagini dalla serie sviluppata da James Gunn per HBO Max

Sapevamo già che il creatore James Gunn ha scritto tutti e otto gli episodi di Peacemaker, e he ha diretti cinque, ma in precedenza si è lasciato sfuggire che anche Jody Hill ne ha diretto uno.

Per quanto riguarda gli altri due episodi, Gunn ha detto a Collider che sono stati diretti da Brad Anderson e Rosemary Rodriguez, che hanno entrambi esperienza in spettacoli a tema supereroi come Titans e Jessica Jones, rispettivamente.

Naturalmente, Peacemaker non dovrebbe essere uno spettacolo di supereroi tradizionale, poiché Gunn ha recentemente dichiarato a Empire che non si tratta esattamente di un eroe. In effetti, Gunn ha definito il personaggio “un pezzo di merda”, aggiungendo che “non è un bravo ragazzo”. Sembra abbastanza oscuro per uno spettacolo di supereroi, almeno in confronto ad alcune delle offerte della Marvel, ma classiche per la DC.

Mi piace: Mi piace Caricamento...