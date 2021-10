Peacemaker: James Gunn rivela il primo banner poster della serie HBO Max

Ama la pace con tutto il suo cuore, e non gli importa quanti uomini, donne e bambini ha bisogno di uccidere per ottenerla.

In vista del panel al DC FanDome del prossimo fine settimana, il regista James Gunn ha rivelato un nuovo poster per la serie spin-off di The Suicide Squad, Peacemaker. Il poster mostra la star John Cena in costume seduto in cima a una Mercury Comet, che sembra essere il suo veicolo distintivo nello spettacolo.

Assieme al poster c’è uno slogan fedele all’autoproclamato idiota in stile Capitan America: “Dai alla pace una fottuta possibilità”.

Potete vederlo qui sotto:

Give Peace a F*cking Chance @hbomaxpeacemaker is coming to #DCFandome with a #Peacemaker teaser. pic.twitter.com/lNqN7IFxEX — James Gunn (@JamesGunn) October 8, 2021

Leggi anche: due prime immagini dalla serie sviluppata da James Gunn per HBO Max

Sapevamo già che il creatore James Gunn ha scritto tutti e otto gli episodi di Peacemaker, e he ha diretti cinque, ma in precedenza si è lasciato sfuggire che anche Jody Hill ne ha diretto uno.

Per quanto riguarda gli altri due episodi, Gunn ha detto che sono stati diretti da Brad Anderson e Rosemary Rodriguez, che hanno entrambi esperienza in spettacoli a tema supereroi come Titans e Jessica Jones, rispettivamente.

Naturalmente, Peacemaker non dovrebbe essere uno spettacolo di supereroi tradizionale, poiché Gunn ha recentemente dichiarato a Empire che non si tratta esattamente di un eroe. In effetti, Gunn ha definito il personaggio “un pezzo di merda”, aggiungendo che “non è un bravo ragazzo”. Sembra abbastanza oscuro per uno spettacolo di supereroi, almeno in confronto ad alcune delle offerte della Marvel, ma classiche per la DC.

