Peacemaker: James Gunn scriverà e dirigerà una serie spin-off su The Suicide Squad

HBO Max ha dato un ordine diretto in serie per “Peacemaker“, uno spin-off del prossimo film, The Suicide Squad.

John Cena interpreterà il ruolo protagonista del titolo, riprendendo il suo ruolo dal film. Lo scrittore e regista del film, James Gunn, scriverà la serie e dirigerà più episodi, incluso il pilota.

HBO Max ha ordinato otto episodi dello spettacolo basato sul personaggio della DC Comics, descritto come una commedia d’azione e avventura. La trama esatta della serie è tenuta segreta, ma si dice che esplorerà le origini di Peacemaker, un uomo che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone dovrà uccidere per ottenerla. La produzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2021, prima che Gunn inizi a lavorare su “Guardians of the Galaxy Vol. 3”. The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

“Peacemaker è un’opportunità per approfondire le attuali questioni mondiali attraverso l’obiettivo di questo supereroe / supercriminale / il più grande idiota del mondo”, ha detto Gunn. “Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall’universo dei film DC alla gamma completa di una serie. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros. è la ciliegina sulla torta.”

Cena servirà da co-produttore esecutivo oltre che da protagonista. Gunn sarà produttore esecutivo tramite la Troll Court Entertainment con il produttore di The Suicide Squad, Peter Safran, produttore esecutivo per The Safran Company. Warner Bros.Television servirà come studio.

La serie espande il ruolo di Gunn nell’universo DC, essendosi già affermato all’interno del Marvel Cinematic Universe. Ha scritto e diretto le prime due puntate del franchise di Guardiani della Galassia, che hanno incassato complessivamente oltre 1,6 miliardi di dollari a livello globale. È stato anche produttore esecutivo di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War.

