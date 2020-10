Peacemaker: John Cena spiega come l’idea della serie di James Gunn è nata

Quando è arrivata la notizia che HBO Max stava sviluppando una serie su Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad con al centro la leggenda della WWE, John Cena, nel ruolo del protagonista, la cosa è venuta fuori come un fulmine a ciel sereno.

Ha provocato un sacco di eccitazione per il futuro della DC su HBO Max, l’annuncio è stato con una dichiarazione forte e chiara che, almeno in qualche modo, la DC era destinata a seguire l’esempio della Marvel nell’erosione dei muri tra le loro offerte cinematografiche e televisive. E Cena vuole che i fan sappiano che è tanto eccitato quanto loro – ed è stato altrettanto sorpreso quando si è presentata l’opportunità.

Con James Gunn che tornerà alla Marvel per dirigere Guardiani della Galassia Vol.3 una volta che sarà possibile riprendere le riprese, l’idea che The Suicide Squad ottenesse uno spin-off sviluppato proprio dal regista sembrava piuttosto improbabile. Ma durante un’intervista con Jimmy Fallon al The Tonight Show, Cena ha detto che quando si è presentata la possibilità, non ci sono stati dubbi nella sua mente che fosse la cosa giusta da fare dopo.

“Questo è anche, cerchi di fare il meglio che puoi in ogni occasione”, ha spiegato Cena. “Ho davvero amato The Suicide Squad e sono andato molto d’accordo con James [Gunn], così ho pensato: ‘Hey amico, dovremmo farlo di nuovo!’. E lui: ‘Sì, dovremmo farlo di nuovo!’. Ben presto, ha detto: ‘Yo, vuoi fare uno show per HBO Max?’. Ed io ero tipo: cosa?!’.”

HBO Max ha ordinato otto episodi dello spettacolo basato sul personaggio della DC Comics, descritto come una commedia d’azione e avventura. La trama esatta della serie è tenuta segreta, ma si dice che esplorerà le origini di Peacemaker, un uomo che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone dovrà uccidere per ottenerla. La produzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2021, prima che Gunn inizi a lavorare su “Guardians of the Galaxy Vol. 3”. The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

