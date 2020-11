Peacemaker: l’uscita del working title ha svelato la data d’inizio della produzione?

La serie Peacemaker del regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha ottenuto un working title provvisorio e una data d’inizio della produzione.

Un nuovo rapporto apparentemente spiega quando la serie Peacemaker di James Gunn inizierà le riprese, oltre a rivelare il titolo provvisorio per lo spin-off targato HBO Max di The Suicide Squad del 2021. In una recente notizia, è stato confermato che Steve Agee riprenderà uno dei suoi ruoli dal film nella serie con John Cena, interpretando il direttore di Belle Reve, John Economos. Ora, secondo un nuovo rapporto, lo spettacolo inizierà la produzione all’inizio del 2021.

Secondo The Ronin, quando Peacemaker inizierà le riprese a Vancouver da gennaio a giugno 2021, sarà con il titolo provvisorio The Scriptures. Dal momento che il personaggio di John Cena crede nella lotta per la giustizia anche se ciò significa abbracciare l’ultraviolenza, non sarebbe sorprendente vedere il personaggio diventare un po’ ipocrita o anche avere un lato vagamente religioso.

HBO Max ha ordinato otto episodi dello spettacolo basato sul personaggio della DC Comics, descritto come una commedia d’azione e avventura.

La trama esatta della serie è tenuta segreta, ma si dice che esplorerà le origini di Peacemaker, un uomo che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone dovrà uccidere per ottenerla. La produzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2021, prima che Gunn inizi a lavorare su “Guardians of the Galaxy Vol. 3”. The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

