Peacemaker: una serie di cameo nel finale di stagione fa discutere circa progetti futuri

Il finale di Peacemaker è arrivato su HBO Max questa settimana ed ha presentato un sorprendente cameo di (alcuni) membri della Justice League.

Dopo che Peacemaker (John Cena) e il team hanno abbattuto “la mucca” e fermato le farfalle, Superman, Wonder Woman, The Flash e Aquaman si sono presentati per dare una mano. La famosa squadra di eroi è arrivata troppo tardi, il che ha portato a un piccolo momento esilarante tra loro e le stelle dello spettacolo. Mentre Jason Momoa ed Ezra Miller sono effettivamente apparsi nell’episodio, sia Gal Gadot che Henry Cavill sono stati sostituiti da delle controfigure.

Questa settimana, i fan hanno potuto dare un’occhiata dietro le quinte alla controfigura che ha interpretato Wonder Woman nel finale.

E ora l’attore di Superman, Brad Abramenko, ha mostrato uno scorcio di se stesso in una foto bts: “Il mio sogno si è avverato quando sono diventato il dodicesimo superuomo. Un onore indossare il costume di Henry Cavill!”; ha detto.

Potete vedere la foto qui sotto:

In origine, il momento della Justice League avrebbe dovuto includere anche Batman e Cyborg. L’attore Matt Turner ha spiegato la situazione in post:

“Dopo quell’epico finale di Peacemaker posso finalmente postare questo. Purtroppo io (e Cyborg) siamo stati tagliati dal finale. Perché? Solo James Gunn e Warner lo sanno. Anche se è deludente essere cancellati, è stato comunque un vero spasso, e un sogno che diventa realtà indossare il costume. Grazie mille a tutte le persone coinvolte!!”

Qui sotto il post:

La cosa ovviamente è risultata molto strana. All’inizio di questa settimana, James Gunn ha parlato con Variety della scelta di mostrare solo Wonder Woman, The Flash, Superman e Aquaman, cosa che non è sfuggita a molti fan e che fa presagire sia un preparazione qualcosa.

“Non so cosa posso dire – ci sono ragioni per il fatto che sia successo, ma in realtà non sono sicuro di poter dire quali siano queste ragioni”, ha ammesso il regista. “Potrebbe avere a che fare con cose future.”

A quanto pare, è piuttosto difficile allontanarsi completamente da Amanda Waller e dai suoi grandiosi piani per (ciò che resta) della sua Suicide Squad.

Dopo essere sopravvissuto a un intero edificio caduto sulla sua testa in The Suicide Squad, John Cena è tornato ed è pronto per l’azione insieme a James Gunn e un piccolo cast di personaggi secondari, per immergersi ulteriormente nella storia travagliata di Peacemaker.

Dopo aver guidato The Suicide Squad verso il successo e il plauso della critica, Gunn è tornato al posto di guida per scrivere tutti a otto gli episodi della serie e persino dirigerne alcuni. Altri registi includono Jody Hill (“Eastbound and Down”), Rosemary Rodriguez (“The Walking Dead”) e Brad Anderson (“Session 9”).

Cena, l’uomo dai molti talenti sottovalutati, riprende ancora una volta il suo ruolo di Christopher Smith, alias lo sgangherato Peacemaker, che vuole la libertà a tutti i costi. Sarà affiancato da Robert Patrick (“Terminator 2: Il giorno del giudizio”) nei panni del padre disapprovante Auggie Smith, Christopher Heyerdahl (“Chapelwaite”) nei panni del Capitano Locke, Freddie Stroma (“Harry Potter”) nei panni di Vigilante/Adrian Chase, Chukwudi Iwuji (“John Wick: Capitolo 2”) nei panni di Clemson Murn, Danielle Brooks (“Orange Is the New Black”) nei panni di Leota Adebayo e un paio di volti familiari da “The Suicide Squad” come Emilia di Jennifer Holland (“Brightburn”) John Economos di Harcourt e Steve Agee (“Guardiani della Galassia Vol. 2”).

