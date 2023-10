Pechino Express 2024: svelate le 8 coppie protagoniste! Tra i vip anche protagonisti di Mare Fuori

By

Amici appassionati di viaggi “on the road” e avventure, attenzione! Dopo una lunga attesa è finalmente stato rivelato il cast di Pechino Express! Ecco le incredibili 8 coppie destinate a conquistare la Rotta del Dragone! Mentre su TV8 si fanno le ultime proiezioni della scorsa stagione, Sky ci delizia con il cast di questa nuova avventura televisiva. Sedetevi, rilassatevi e preparatevi a un viaggio entusiasmante alla scoperta di culture sconosciute, tutto sotto la guida esperta di Costantino Della Gherardesca. Ma non finisce qui: una sorpresa incredibile aspetta tutti i fan del programma, con il ritorno di una vecchia conoscenza, il carismatico Fru dei The Jackal!

Pechino Express 2024, le 8 coppie nel cast

Chi sono questi intrepidi viaggiatori pronti a spiccare il volo? Beh, si tratta di una serie di personaggi che abbracciano vari ambiti dello spettacolo. Abbiamo Eleonora e Fabio Caressa, la coppia carismatica che porta l’energia delle trasmissioni sportive nel mondo di Pechino Express. Poi ci sono Damiano e Massimiliano Carrara, i due fratelli pasticceri pronti a conquistare il palato del mondo.

Artem e Antonio Orefice, noti al grande pubblico per le loro interpretazioni in “Mare Fuori“, porteranno il calore del Sud a questa nuova edizione. Paolo Cevoli, il comico che ha fatto ridere l’Italia intera, si unisce alla moglie Elisabetta Garuffi, una stilista di moda con stile.

Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca, conduttori di Pechino Express

La talentuosa Nancy Brilli, con una carriera cinematografica ricca di successi, formerà un’incredibile coppia con il regista Pierluigi Iorio. Ecco che l’arte dello schiacciatore si fonde con il talento del miglior marcatore cinematografico!

Ma non finisce qui. Il grande sciatore Kristian Ghedina, la campionessa di pallavolo Francesca Piccinini e la versatile Maddalena Corvaglia uniranno le forze in una squadra di eccezionale talento sportivo. E Barbara Petrillo, con il suo stile unico, ci farà scoprire il suo lato avventuroso.

Per concludere, Estefanía Bernal e Antonella Fiordelisi, entrambe protagoniste di reality TV, uniranno le loro forze per affrontare questa sfida epica. Chi sarà in grado di sopportare la pressione e emergere trionfante?

Tutte le tappe e il ritorno di Fru

La prossima edizione di “Pechino Express” si svolgerà lungo la spettacolare Rotta del Dragone. Dopo emozionanti avventure in India, Borneo Malese e Cambogia, i concorrenti si sposteranno in Vietnam, Laos e Sri Lanka. Si inizierà tra le risaie del nord del Vietnam, per poi esplorare le città spirituali del Laos e infine raggiungere le incantevoli coste dello Sri Lanka.

E chi potrebbe dimenticare il ritorno di Fru, il favorito del pubblico? Nel 2022, insieme alla sua partner Aurora Leone, ha formato la coppia degli Sciacalli e si sono classificati terzi, dopo una competizione feroce. Ma quale sarà il suo destino in questa nuova avventura?

Preparatevi a una stagione di emozioni, sorprese e intrighi in “Pechino Express 2024“. La Rotta del Dragone ci attende con le sue bellezze e sfide uniche, e il nostro cast eclettico è pronto a guidarci attraverso questa avventura senza precedenti. Non perdete neanche un episodio di questa incredibile esperienza televisiva!