Pedro Pascal e Christian Slater sono supereroi nelle prime immagini di We Can Be Heroes di Robert Rodriguez

Gli studi cinematografici non riescono a tenere Robert Rodriguez al telefono abbastanza in questi giorni, o almeno è quello che sembra a quanto ha detto il regista 52enne stesso in una recente telefonata con EW, dove ha discusso del suo imminente film d’azione, We Can Be Heroes.

Precedenti film di Rodriguez rendono questo regista ideale per le pellicole family-night-in (ok, forse non Machete), tra cui il blockbuster che ha generato ben quattro film, Spy Kids, e il film del 2005 “Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3D”. In conclusione: Rodriguez sa come mantenere le famiglie sul divano e nel 2020 l’industria ne sta prendendo nota.

“Molte famiglie hanno trascorso molto tempo insieme”, dice il nativo del Texas delle circostanze causate dalla pandemia di COVID-19. “Ho ricevuto chiamate da tutti i tipi di studi: ‘Riavvia Spy Kids. Riavvia Sharkboy’. Ovviamente lo vogliono. Sono tutti seduti a casa con i loro figli.”

Il prossimo film di Rodriguez, We Can Be Heroes, progettato per catturare l’attenzione dei giovani e ambientato nell’universo di Sharkboy, e risponde a questa chiamata. Con Pedro Pascal, Christian Slater e Boyd Holbrook come membri di una squadra di supereroi chiamata Heroics, così come Priyanka Chopra-Jonas come direttrice della squadra, il film inizia con il gruppo rapito ei loro figli lasciati a cercare di salvare loro (e il mondo). La giovane Missy (YaYa Gosselin), che non ha ancora scoperto i suoi poteri, conosce i suoi compagni supereroi: uno può prevedere il futuro; un altro, chiamato Facemaker, ha la capacità di, beh, cambiare faccia. “[Per] un bambino, questo è un potere incredibile”, dice Rodriguez. “E se potessi diventare qualcun altro?”.

Undici bambini, tutti molto rudi per quanto riguarda il controllo delle proprie capacità, si uniscono; è un processo di apprendimento collettivo: “Adoro il casting. Prendo molto sul serio il trovare le persone giuste“, dice Rodriguez. “Trova le persone che possono portare un po’ di magia e sorprendimi con quello che portano“.

Tra i genitori rapiti c’è il Marcus Moreno di Pascal, il padre di Missy e un supereroe sull’orlo della pensione: “Desidero lavorare con Pedro da sempre“, dice Rodriguez. “[Marcus] può essere un personaggio tosto se c’è bisogno. Si toglie gli occhiali e sembra normale“.

Quindi We Can Be Heroes potrebbe essere considerato un sequel spirituale di Sharkboy? “Potrebbe essere”, dice il regista in modo criptico, ma per capirlo non ci resta che aspettare l’arrivo su Netflix.

Qui sotto potete vedere le prime coloratissime immagini:

