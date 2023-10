Pedro Pascal: in arrivo su MUBI il nuovo capolavoro diretto da Almodóvar!

Nel vasto universo cinematografico, una gemma luminosa sta per atterrare sullo schermo. Il prossimo 20 ottobre, preparatevi a immergervi nell’emozionante mondo di “Strange Way of Life” di Pedro Almodóvar, un cortometraggio con protagonista Pedro Pascal recentemente uscito in sala grazie a Teodora Film. E la buona notizia? Sarà disponibile in esclusiva su MUBI. Non è un’opportunità che vogliate perdere.

Il cortometraggio che ha sconvolto Cannes

Diretto dal maestro Pedro Almodóvar, il cervello creativo dietro “Madres Paralelas” e “Tutto su mia madre“, questo cortometraggio promette di catturare l’immaginazione del pubblico. La pellicola è presentata da Saint Laurent by Anthony Vaccarello e prodotta da El Deseo, con un cast stellare che comprende il talentuoso Ethan Hawke (“First Reformed” e “Prima dell’Alba“) e l’iconico Pedro Pascal (“The Last of Us” e “The Mandalorian“).

“Strange Way of Life” ha fatto il suo debutto mondiale al Festival di Cannes 2023, lasciando il pubblico in attesa di emozioni forti. Questo cortometraggio rappresenta il secondo viaggio di Almodóvar nel mondo dell’inglese parlato, un’esperienza cinematografica che farà brillare i vostri occhi e stimolerà la vostra mente.

L’emozionante sinossi di “Strange Way of Life” con Pedro Pascal e Ethan Hawke

Nel cuore di questo intenso viaggio cinematografico, Pedro Pascal interpreta Silva, un ranchero che cavalca attraverso il deserto alla ricerca del suo vecchio amico Jake, magistralmente interpretato da Ethan Hawke, lo sceriffo di Bitter Creek. Un’amicizia spezzata da 25 anni, ma ora è giunto il momento del riscatto.

La serata si trasforma in un vortice di confidenze, ricordi e riconciliazioni, ma il destino ha in serbo una sorpresa. La rivelazione che entrambi sono collegati a un oscuro crimine avvenuto nella zona sconvolge il loro incontro, trasformando un viaggio nella memoria in un’indagine avvincente.

Pedro Almodóvar

Le maestose terre del deserto di Tabernas, in Almeria, fanno da sfondo a questo dramma umano, e il cast è completato dai giovani talenti Jason Fernández, José Condessa, George Steane e Manu Ríos, insieme a noti attori come Pedro Casablanc e Sara Sálamo. “Strange Way of Life” ha affascinato il pubblico al Festival di Cannes 2023, segnando un altro trionfo per il visionario Almodóvar, il quale aveva precedentemente sorpreso con “The Human Voice” nel 2020, con la straordinaria Tilda Swinton.

Pedro Almodóvar: un genio senza tempo nel cinema

Pedro Almodóvar, un nome che risplende come una stella nel firmamento cinematografico. Con uno stile visivo distintivo e una narrazione audace, Almodóvar ha plasmato il mondo del cinema con il suo contributo inestimabile. I suoi successi continuano a ispirare e affascinare gli spettatori di tutte le età.

L’eredità di Almodóvar è indelebile, un’arte senza tempo e senza confini che continua a illuminare il panorama cinematografico.

Mentre ci immergiamo nell’avventura di “Strange Way of Life,” impossibile non rendere omaggio a questo genio creativo. Grazie, Pedro, per averci regalato tante emozioni e visioni straordinarie nel mondo del cinema!