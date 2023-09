Penélope Cruz porta Elena Ferrante sul grande schermo: tutte le novità sul nuovo capolavoro cinematografico!

Nell’epico annuncio che ha scosso l’industria cinematografica, la talentuosa Penélope Cruz è pronta a incantare il pubblico con la sua interpretazione di Olga nel nuovo adattamento in lingua inglese del romanzo di Elena Ferrante, “I giorni dell’abbandono.”

Roberto Faenza aveva già portato sul grande schermo questo capolavoro nel 2005. Ora però, l’opera si prepara a risorgere con una nuova vitalità grazie al genio della regista Isabel Coixet. Siglato in anticipo rispetto allo sciopero SAG-AFTRA l’accordo per il coinvolgimento di Cruz. Ciò dimostra l’entusiasmo e l’impegno del cast e della troupe per questo progetto straordinario.

Variety ha riportato in esclusiva questa notizia sensazionale, che promette di riportare il romanzo di Ferrante sul grande schermo con un tocco di classe e talento senza precedenti.

Il film sarà ambientato negli Stati Uniti e sarà prodotto da Lotus Productions. Attualmente è sotto l’egida di Leone Film Group, insieme a Moonlyon, la casa di produzione di Penélope Cruz. Presente anche Nimoa Entertainment, guidata da Edu Cruz e Marco Perego. Questa combinazione di talento e risorse promette di offrire un’esperienza cinematografica straordinaria, che metterà in luce la maestria di Cruz nell’interpretare il complesso personaggio di Olga.

Il romanzo di Elena Ferrante prende vita con Penélope Cruz

Nel cuore di “I giorni dell’abbandono” di Elena Ferrante si cela una storia straziante di una donna chiamata Olga, interpretata con passione e dedizione da Penélope Cruz. Il romanzo ci presenta Olga, una donna giovane, serena e appagata, che viene scaraventata nel vortice dell’abbandono quando suo marito decide di abbandonarla in modo improvviso.

Ciò la fa precipitare in un abisso oscuro e ancestrale. Rimasta sola con i suoi due figli e il fedele cane, Olga si trova segnata profondamente dal dolore e dall’umiliazione. La tranquilla Torino, dove si è trasferita da poco, si trasforma in un labirinto di fantasmi del suo passato napoletano. Questi fantasmi iniziano a impossessarsi del suo presente. Elena vive perciò in una percezione alienata e intermittente di se stessa, e danno inizio a una caduta rovinosa nella sua vita.

La maestria di Elena Ferrante nel dipingere questo intricato quadro emotivo si riflette nella prosa struggente e nelle descrizioni dettagliate, trasportando il lettore in un mondo di emozioni complesse e conflittuali. La combinazione di Ferrante e Cruz è destinata a creare una delle esperienze cinematografiche più coinvolgenti e strazianti degli ultimi anni.