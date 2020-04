Peninsula: ecco il teaser del sequel di Train to Busan!

Train to Busan del 2016 è uno dei più grandi film di zombi mai realizzati, e non c’è bisogno di argomentare tanto la cosa.

Gli ammiratori del film coreano comprendono il regista dell’Alba dei Morti Dementi e Baby Driver, Edgar Wright, il cui amore per il genere zombie è stato riacceso da questo racconto di un treno sfreccia attraverso l’apocalisse di non morti.

“Fino a poco tempo fa pensavo che creare Shaun of the Dead mi avesse reso insensibile ai film sugli zombi in generale”, ha detto Wright a EW un paio di anni fa. “Il primo film sugli zombi da molto tempo che mi ha entusiasmato di nuovo è stato Train to Busan.”

Bene, il teaser per il sequel del film, a quanto pare intitolare “Train to Busan Presents: Peninsula“, è appena arrivato online e ciò che è stato mostrato promette molto bene – anche se ahimè, non ha ancora una data di uscita confermata.

Ambientato quattro anni dopo gli eventi del film precedente, Peninsula vede un soldato di nome Jung-seok, che in precedenza era fuggito dalla terra desolata, rivivere l’orrore quando viene assegnato a un’operazione segreta con due semplici obiettivi: recuperare e sopravvivere. Quando la sua squadra incappa inaspettatamente in dei sopravvissuti, le loro vite dipenderanno dal fatto se il meglio – o il peggio – della natura umana prevarrà in quelle circostanze.

Qui sotto potete vedere il teaser:

Il sequel vede nel cast Gang Dong-won, che ha recitato in successi come 1987: When The Day Comes, nei panni di Jung-seok, un ex soldato che riesce a fuggire dalla penisola coreana – un deserto infestato da zombie trasformato in un ghetto da altre nazioni che cercano di fermare la diffusione del virus. Rimandato il loco con un una crew in missione per recuperare qualcosa, entra nel porto di Incheon per raggiungere Seoul e viene attaccato, scoprendo che sulla penisola sono rimasti più sopravvissuti di quanti pensassero.

L’attrice Lee Jung-hyun (The Battleship Island) interpreta uno dei sopravvissuti, insieme all’attrice bambina Lee Re – che Yeon pensa diventerà “più popolare di Ma Dong-seok [alias Don Lee] in Train To Busan”. Altri nomi del cast includono Kwon Hae-hyo, che era un doppiatore del progetto d’animazione di Yeon nel 2013 The Fake; Kim Min-jae, apparso nel suo film d’azione dal vivo Psychokinesis del 2018; il regista e attore indipendente Koo Kyo-hwan (Maggie); e l’attrice bambina Lee Ye Won.

Numerosi membri della crew di Train To Busan lavorano al sequel da 16 milioni di dollari di Yeon (quasi il doppio del budget dell’originale da 8,5 milioni), tra cui il direttore della fotografia Lee Hyung-deok, il supervisore agli effetti visivi Jung Hwang-su e il direttore artistico Lee Mok-won.

Peninsula è stato girato per 62 giorni in tre mesi a partire dalla fine di giugno del 2019. Yeon ha fatto riferimento a film post-apocalittici come Land Of The Dead, The Road, Mad Max 2 e Mad Max: Fury Road, e manga post-apocalittici come Akira e Dragon Head “per look e visione del mondo”. Ma ha anche scoperto che le cose che aveva immaginato prima dell’arrivo del Covid-19 erano apparse in titoli di cronaca internazionale, con sua grande sorpresa nella post-produzione.

