Peninsula: ecco le prime immagini del “quasi sequel” di Train To Busan

Il regista coreano Yeon Sang-ho non crede che sia giusto definire Peninsula “un sequel ufficiale” del thriller zombie-movie “Train To Busan”, che è diventato un successo internazionale nel 2016.

“Si svolge quattro anni dopo Train To Busan, nello stesso universo, ma non continua la storia e ha personaggi diversi”, afferma il regista. “L’autorità governativa è stata decimata dopo lo scoppio degli zombie in Corea, e non è rimasto altro che i tratti geografici del luogo – motivo per cui il film si chiama Penisola.”

Il sequel vede nel cast Gang Dong-won, che ha recitato in successi come 1987: When The Day Comes, nei panni di Jung-seok, un ex soldato che riesce a fuggire dalla penisola coreana – un deserto infestato da zombie trasformato in un ghetto da altre nazioni che cercano di fermare la diffusione del virus. Rimandato il loco con un una crew in missione per recuperare qualcosa, entra nel porto di Incheon per raggiungere Seoul e viene attaccato, scoprendo che sulla penisola sono rimasti più sopravvissuti di quanti pensassero.

L’attrice Lee Jung-hyun (The Battleship Island) interpreta uno dei sopravvissuti, insieme all’attrice bambina Lee Re – che Yeon pensa diventerà “più popolare di Ma Dong-seok [alias Don Lee] in Train To Busan”. Altri nomi del cast includono Kwon Hae-hyo, che era un doppiatore del progetto d’animazione di Yeon nel 2013 The Fake; Kim Min-jae, apparso nel suo film d’azione dal vivo Psychokinesis del 2018; il regista e attore indipendente Koo Kyo-hwan (Maggie); e l’attrice bambina Lee Ye Won.

Numerosi membri della crew di Train To Busan lavorano al sequel da 16 milioni di dollari di Yeon (quasi il doppio del budget dell’originale da 8,5 milioni), tra cui il direttore della fotografia Lee Hyung-deok, il supervisore agli effetti visivi Jung Hwang-su e il direttore artistico Lee Mok-won.

“La scala di Peninsula non può essere paragonata a Train To Busan, la fa sembrare un film indipendente”, afferma Yeon. “Train To Busan è stato un film di alto concetto girato in spazi ristretti mentre Peninsula ha una portata molto più ampia di movimento.”

Peninsula è stato girato per 62 giorni in tre mesi a partire dalla fine di giugno del 2019. Yeon ha fatto riferimento a film post-apocalittici come Land Of The Dead, The Road, Mad Max 2 e Mad Max: Fury Road, e manga post-apocalittici come Akira e Dragon Head “per look e visione del mondo”. Ma ha anche scoperto che le cose che aveva immaginato prima dell’arrivo del Covid-19 erano apparse in titoli di cronaca internazionale, con sua grande sorpresa nella post-produzione.

Train to Busan (부산행?, BusanhaengLR) è un film del 2016 diretto da Yeon Sang-ho.

In Italia è uscito in home video il 12 ottobre 2017, in allegato al prequel Seoul Station, e trasmesso in prima visione assoluta su Rai 4 l’11 dicembre 2017.

La trama racconta di un virus di origine ignota che trasforma le persone in zombi si diffonde rapidamente in Corea del Sud, costringendo il governo a mettere in atto una legge marziale. Seok-woo è un agente di borsa, dedito al lavoro e divorziato che vive con la piccola figlia Soo-an, che si trova su un treno per Busan, città che è riuscita ad arginare l’epidemia con successo. Da Seoul a Busan sono 453 km: l’unico modo per rimanere vivi è salire sul treno.

