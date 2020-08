Peninsula: il regista spera di dare vita ad un franchise con il sequel di Train To Busan

Pensi che la gente non vorrebbe vedere un film di zombi durante una pandemia? Quindi spiega il successo di Train to Busan Presents: Peninsula, che ha guadagnato ben 27 milioni di dollari in Corea del Sud da quando è stato rilasciato ed è ora arrivato nei cinema statunitensi.

“Il tema di Peninsula riguardava il come possiamo creare speranza in un mondo che è isolato e pieno di disperazione, e credo che questa domanda sia molto importante oggi”, afferma il regista e co-sceneggiatore del film Yeon Sang- ho. “Pensavo che questo argomento avrebbe risuonato con molte persone oggi.”

Sang-ho ha anche diretto il predecessore del film, l’acclamato Train to Busan del 2016, ambientato su un treno i cui passeggeri sono stati infettati dal virus zombie. In Peninsula, Jung Seok interpreta un sopravvissuto alla carneficina in Corea del Sud, che torna a malincuore nel paese per salvare una fortuna in contanti. Il risultato è sia un film horror che un film di rapina.

“Dopo Train to Busan ho riflettuto sulla domanda: ‘Come posso creare un film completamente diverso mantenendo lo stile del mondo originale?'”, dice Sang-ho. “La risposta a questa domanda è stata: ‘Combiniamo gli zombi con l’heist movie’. E così, ci siamo avvicinati a Peninsula come un film d’azione e abbiamo incorporato enormi scene di inseguimenti in auto. Il problema più grande era cercare di affrontare il modo in cui avremmo dato vita un set coreano devastato quattro anni dopo lo scoppio del virus. Il budget non era piccolo, ma non era abbastanza grande per realizzare appieno la visione della grande città in rovina, quindi la parte più importante era trovare un modo per progettare in modo efficiente la città devastata e poi determinare il modo migliore per filmarla.”

Il regista ha poi rivelato che potrebbero esserci molti altri film ambientati nell’universo di Train to Busan.

“Attraverso Peninsula, penso che il mondo di Train to Busan sia stato esteso, e penso che ci siano molti altri sopravvissuti le cui storie andrebbero raccontate”, dice. “Mi piacerebbe lavorare per raccontare le storie di quelle persone. Potrei non dirigere il film da solo, ma vorrei iniziare a lavorare su un nuovo film in questo quadro.”

Train to Busan (부산행?, BusanhaengLR) è un film del 2016 diretto da Yeon Sang-ho. In Italia è uscito in home video il 12 ottobre 2017, in allegato al prequel Seoul Station, e trasmesso in prima visione assoluta su Rai 4 l’11 dicembre 2017.

La trama racconta di un virus di origine ignota che trasforma le persone in zombi si diffonde rapidamente in Corea del Sud, costringendo il governo a mettere in atto una legge marziale. Seok-woo è un agente di borsa, dedito al lavoro e divorziato che vive con la piccola figlia Soo-an, che si trova su un treno per Busan, città che è riuscita ad arginare l’epidemia con successo. Da Seoul a Busan sono 453 km: l’unico modo per rimanere vivi è salire sul treno.

Il sequel vede nel cast Gang Dong-won, che ha recitato in successi come 1987: When The Day Comes, nei panni di Jung-seok, un ex soldato che riesce a fuggire dalla penisola coreana – un deserto infestato da zombie trasformato in un ghetto da altre nazioni che cercano di fermare la diffusione del virus. Rimandato il loco con un una crew in missione per recuperare qualcosa, entra nel porto di Incheon per raggiungere Seoul e viene attaccato, scoprendo che sulla penisola sono rimasti più sopravvissuti di quanti pensassero.

L’attrice Lee Jung-hyun (The Battleship Island) interpreta uno dei sopravvissuti, insieme all’attrice bambina Lee Re – che Yeon pensa diventerà “più popolare di Ma Dong-seok [alias Don Lee] in Train To Busan”. Altri nomi del cast includono Kwon Hae-hyo, che era un doppiatore del progetto d’animazione di Yeon nel 2013 The Fake; Kim Min-jae, apparso nel suo film d’azione dal vivo Psychokinesis del 2018; il regista e attore indipendente Koo Kyo-hwan (Maggie); e l’attrice bambina Lee Ye Won.

Numerosi membri della crew di Train To Busan lavorano al sequel da 16 milioni di dollari di Yeon (quasi il doppio del budget dell’originale da 8,5 milioni), tra cui il direttore della fotografia Lee Hyung-deok, il supervisore agli effetti visivi Jung Hwang-su e il direttore artistico Lee Mok-won.

Peninsula è stato girato per 62 giorni in tre mesi a partire dalla fine di giugno del 2019. Yeon ha fatto riferimento a film post-apocalittici come Land Of The Dead, The Road, Mad Max 2 e Mad Max: Fury Road, e manga post-apocalittici come Akira e Dragon Head “per look e visione del mondo”. Ma ha anche scoperto che le cose che aveva immaginato prima dell’arrivo del Covid-19 erano apparse in titoli di cronaca internazionale, con sua grande sorpresa nella post-produzione.

