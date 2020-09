Pennyworth 2: la seconda stagione pianterà il seme per un easter egg legato a Batman

Pennyworth farà un grande (e un po’ critico) passo verso la generazione che darà l’inizio a Batman, secondo quanto è stato rivelato durante il panel DC FanDome del dramma di Epix.

Rivelando il “grande easter egg” per la seconda stagione, il produttore esecutivo Danny Cannon è balzato ai membri del cast Ben Aldridge ed Emma Paetz, che interpretano Thomas Wayne e Martha Kane, riportando la notizia che “Martha rimane incinta” del bambino che un giorno indosserà un mantello e una maschera per combattere il crimine come vigilante.

La notizia non dovrebbe sorprendere coloro che hanno guardato il San Diego Comic-Con del 2019. Allora, prima del lancio della serie, Cannon disse che un giorno Pennyworth avrebbe caratterizzato l’effettivo concept iniziale di Bruce Wayne, anche se si sarebbe fermato prima, disse ridendo, mostrandoci uno piccolo momento fra orecchie da pipistrello e un mantello.

Per quanto riguarda le altre anticipazioni della seconda stagione (la produzione è stata interrotta, come tante altre dalla pandemia), Cannon ha detto che sulla scia degli eventi del finale, Alfred (interpretato da Jack Bannon) è “disperato di andarsene da Londra e iniziare la vita che sappiamo avrà in America, ma ha legami familiari e lealtà a Londra, quindi è combattuto“.

Thomas, nel frattempo, “torna in America per riprendersi” dagli spari, “e inizia a trasferirsi alla CIA“. Rimanendo a Londra, la trasformazione di Martha, ha detto Cannon, è “probabilmente la più grande perché è entrata a pieno titolo nella guerra civile” che ora è al culmine.

Oltre a Bannon, Aldridge e Paetz, la seconda stagione di Pennyworth riporta Hainsley Lloyd Bennett (nei panni di Bazza), Ryan Fletcher (nei panni di Dave Boy), Dorothy Atkinson (nei panni della signora Pennyworth) e Polly Walker (nei panni di Peggy Sykes) e Jason Flemyng (nel ruolo di Lord Harwood).

I nuovi membri del cast comprendono Ramon Tikaram (Fortitude) che torna nei panni dell’ispettore Victor Aziz; Harriet Slater torna nei panni della cantante / attrice in erba Sandra Onslow; James Purefoy (The Following) nel ruolo del Capitano Gulliver Troy, ex Capitano della SAS di Alfie; Edward Hogg (Harlots) nei panni del despota colonnello Salt; e Jessye Romeo nei panni della studentessa d’arte idealista e ribelle Katie Browning.

Inoltre, è stato annunciato un casting per il ruolo di Lucius Fox.

