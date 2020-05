Perché la DC potrebbe non essere contenta del rilascio della Snyder Cut?

È ufficiale: la Snyder Cut di Justice League verrà rilasciata, grazie a HBO Max; tuttavia, il film non è certamente quello che la DC voleva.

Nei giorni che precedono l’uscita della piattaforma di streaming del 27 maggio 2020, WarnerMedia Entertainment ha costantemente creato buzz per HBO Max. Le voci circa la Snyder Cut sono state sempre una parte fondamentale di questa strategia di marketing – c’era persino un cartellone HBO Max di Justice League allestito a Los Angeles, che suggeriva la possibilità che la piattaforma rilasciasse la tanto attesa visione di Snyder. Lo stesso regista ha poi confermato che la sua visione del team di supereroi sta per essere rilasciata ufficialmente su HBO Max, nel 2021.

HBO non è estraneo al riadattamento del materiale dei fumetti DC; HBO Max non è solo la casa della serie di prossima uscita incentrata sulle Lanterne Verdi, che sembra catturare la scintilla che mancava al film del 2011, ma ha anche offerto un adattamento in serie limitata acclamato dalla critica dell’amata di Watchmen nel 2019 – una proprietà che era precedentemente stata adattata da Snyder per il cinema nel 2009.

Mentre i fan DC gioiscono alla prospettiva della Snyder Cut, la DC non è certamente contenta del trasferimento. La scelta di spendere dai 20 a 30 milioni per completare la Snyder Cut – e trasmetterla su una piattaforma di streaming – non è solo una mossa senza precedenti per l’industria, ma è anche un messaggio retroattivo per il gruppo dirigente del DCEU che minaccia di minare l’intero franchise. La decisione potrebbe avere senso dal punto di vista del marketing, ma socialmente, produrre e rilasciare la Snyder Cut per HBO Max afferma la crescente disapprovazione pubblica del coinvolgimento di Whedon nel progetto ed è quindi una condanna implicita della direzione del DCEU da quando Snyder è partito nel 2017.

Questo film non è la solita director’s cut, motivo per cui la sua uscita su HBO Max è una mossa decisiva per il DCEU. Dalla sua uscita nel 2017, Justice League è stato impantanato in problemi di produzione. Sappiamo tutti cosa successe a Snyder e cosa permise a Whedon di salire a bordo, ma fino ad oggi, Snyder ha detenuto il merito esclusivo del film, nonostante le estese (e controverse) riscritture e riprese operate da Whedon sotto il comando della Warner; tuttavia, poiché il prodotto finale è risultato così diverso dalla “visione originale” di Snyder, questa mossa è molto più che lo sviluppo di una semplice director’s cut, è un film completamente nuovo.

Dal momento che Snyder non è tornato a lavorare sul taglio cinematografico dopo essersi allontanato, il primo è davvero un film ibrido; Snyder potrà avere il credito di regista, ma il risultato finale fu chiaramente più una visione partorita da Whedon. La Snyder Cut sta quindi modificando il film: non solo ripristinerà il contenuto del taglio, ma rimuoverà il contenuto aggiunto da Whedon. Per anni, i fan di Snyder hanno speculato sulla storia che Justice League avrebbe potuto raccontare e la promozione di Snyder del suo taglio indica che il regista ha intenzione di far di più che allungare la versione cinematografica.

La decisione di consegnare Justice League a Whedon è nata dalla risposta divisiva dei precedenti progetti DC diretti e prodotti da Snyder, come Man of Steel e Batman V Superman: Dawn of Justice. Non è stata una vera sorpresa, quindi, che Whedon, che ha avuto un grande successo scrivendo e dirigendo i primi due film degli Avengers, abbia scelto di riscrivere e girare nuovamente il film.

Dato il track record di Snyder a quel tempo, Warner Bros. sostenne questa nuova linea d’azione; infatti, Geoff Johns, che era allora co-direttore della divisione DC Films, aveva precedentemente indicato che il DCEU sarebbe cambiato per conferire maggiore ottimismo ai suoi personaggi in seguito al successo di Wonder Woman, e Whedon era già coinvolto in Justice League prima della partenza di Snyder.

A complicare ulteriormente la questione sono le notizie secondo cui Justice League ha riscontrato problemi di sceneggiatura molto prima che Whedon prendesse il sopravvento. Le scarse prestazioni di Batman V Superman hanno portato la Warner a spingere per le revisioni della sceneggiatura mentre la produzione era già in corso. Varie parti sono state coinvolte nel processo di scrittura, e secondo quanto riferito Johns ha promosso uno sforzo per rivedere il film mentre veniva realizzato – si diceva che la Warner avesse anche tenuto un “summit di riprese” per ottenere feedback dagli scrittori esterni perché il team esecutivo era così insoddisfatto del lavoro di Snyder.

Basandosi solo sulla storia della produzione, la Warner Bros. non ha mai voluto che la versione di Justice League di Snyder venisse rilasciata. I dirigenti si sono intromessi con il progetto prima che Snyder si dimettesse e quindi hanno usato la sua uscita per produrre il film che volevano, il tutto evitando di ritardare l’uscita di Justice League. Inoltre, HBO Max rilasciando la Snyder Cut, complicherà e minerà potenzialmente gli attuali piani del DCEU, specialmente per quanto riguarda la continuità. Le discussioni online stanno già sollevando domande su ciò che sarà e non sarà canonico una volta che la Snyder Cut verrà rilasciata.

Sebbene Warner Bros. e HBO Max siano di proprietà della stessa entità aziendale, e HBO abbia una storia con le produzioni DC, i due sono in realtà diversi bracci di WarnerMedia.

Il conglomerato possiede vari beni di intrattenimento, come Turner, Cinemax e HBO, che in realtà sono tutte sussidiarie di WarnerMedia Entertainment, distinti da Warner Bros. Entertainment Inc.. La DC Films è una in particolare che è controllata dalla Warner Bros; il rilascio della Snyder Cut da parte di HBO Max proviene quindi da una sezione diversa dell’azienda rispetto al resto del DCEU.

Quali sono le complicazioni che la Snyder Cut solleverà in merito ai diritti di proprietà e al canone all’interno di Warner Media – se presenti – è, a questo punto, ignoto, tuttavia, la decisione di rifare essenzialmente un film prodotto da un braccio di una società da un’altra divisione separata è una mossa senza precedenti che avrà sicuramente ripercussioni future per l’industria dell’intrattenimento. In questa epoca di conglomerati di mass media come Disney e WarnerMedia che possiedono i maggiori IP di Hollywood, questo tipo di complicazioni dei diritti continuerà sicuramente. Se la Snyder Cut si rivelerà un successo finanziario per HBO Max – e la risposta del pubblico alla notizia suggerisce che lo sarà – questo potrebbe aprire la porta a ulteriori rifacimenti.

Potrebbe il recente film di Star Wars, Terminator, o qualsiasi altro franchise ottenere le loro versioni della Snyder Cut? Solo il tempo lo dirà.

