Perché non hanno mai realizzato un sequel di Codice Genesi?

The Book of Eli, noto in Italia come Codice Genesi, è stato un grande successo quando è stato rilasciato nel 2010, e molti ancora si chiedono se ci sarà un sequel.

Sebbene il film non sia riuscito a impressionare la maggior parte dei critici, il neo-occidentale post-apocalittico è stato comunque lodevole per la sua interpretazione unica del genere. Anche se Codice Genesi andato bene al botteghino ed è riuscito a incassare oltre $ 150 milioni grazie al potere stellare di Denzel Washington nel ruolo principale, non si è mai parlato di un sequel.

Come di solito accade con i film di successo, le speculazioni su un sequel sono iniziate quasi immediatamente dopo la sua uscita, con la speranza che gli spettatori potessero vedere più del panorama post-apocalittico del film. Con film simili come Mad Max che sfociano in franchise, l’idea di un universo esteso di Codice Genesi non è del tutto fuori discussione. Tuttavia, con così tanto tempo passato dall’uscita dell’originale, le possibilità di un nuovo film diventano sempre più sottili ogni anno.

Ciò che ha davvero alimentato le fiamme di un potenziale sequel di Codice Genesi è stata l’evoluzione del personaggio di Solara, interpretata da Mila Kunis. Sebbene all’inizio fosse timida e insicura, Solara aveva apparentemente sostituito Eli dopo la sua morte alla fine del film, e la sua decisione di lasciare il santuario dell’isola di Alcatraz significava ovviamente che aveva degli affari in sospeso nella sua città natale.

Solara sarebbe un personaggio perfetto per un sequel, e la possibilità di espandere l’universo del primo film si potrebbe trovare nelle sue avventure. Parlando con Hindustan Times, Kunis ha negato però ogni possibilità di un seguito di Codice Genesi quando ha detto: “Non penso che dovrebbe esserci un sequel. Penso che lo scopo di una storia è finire, ed è fatto”.

Considerando il fatto che la storia potrebbe davvero continuare solo con Solara, le possibilità di Codice Genesi 2 sono praticamente nulle senza Kunis a bordo. Una rifusione priverebbe completamente un sequel del suo potere, anche se legasse alcune delle questioni in sospeso del primo film. Con così tanti anni passati dall’uscita del pimo film, Codice Genesi 2 dovrebbe essere quasi perfetto per avere successo.

Un altro grande motivo per cui Codice Genesi 2 è altamente improbabile è che il finale del film originale conclude la storia in modo conciso. Sebbene non spieghi esplicitamente tutto, il finale di Codice Genesi è abbastanza forte da concludere la storia con una nota potente senza nient’altro di necessario per completare l’esperienza. Il cambio di personaggio di Solara è stato il modo perfetto per mandare a casa il pubblico felice, ma non ha aperto le porte ad un sequel. Inoltre, il colpo di scena della cecità di Eli è stata anche una sorpresa soddisfacente per concludere la storia.

Con il personaggio del titolo che muore trionfalmente dopo aver completato la sua missione, il messaggio principale del film è arrivato a compimento. Eli consegna con successo la Bibbia nelle mani di Lombardi attraverso la sua memoria, ed è chiaro che il potere di Carnegie è scivolato via dalle sue mani, e il suo impero si è sgretolato. I film di fantascienza raramente ottengono un finale così definitivo come Codice Genesi, e un potenziale sequel servirebbe solo a danneggiare la sua eredità.

