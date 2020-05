Perché Ruby Rose di Batwoman ha lasciato la serie?

L’uscita a sorpresa di Ruby Rose dalla serie CW, Batwoman, a quanto pare è nata da un malessere tra la star e la produzione, stando a Variety.

Secondo diverse fonti, Rose non era soddisfatta delle lunghe ore richieste da lei come protagonista della serie, che ha portato a dell’attrito sul set. Venne così deciso da lei, dalla rete e dallo studio, la Warner Bros. Television, che si sarebbero separati.

I rappresentanti di Rose, Warner Bros. e The CW hanno rifiutato di commentare.

Il tempo di Rose come Batwoman ha segnato il primo ruolo da protagonista in TV della sua carriera. In precedenza è apparsa in Orange Is the New Black di Netflix ed è apparsa in ruoli secondari fino ad oggi.

Data la sua natura improvvisa, la speculazione è stata dilagante sul motivo dell’uscita di Rose dalla serie. È stato ipotizzato che avesse qualcosa a che fare con il dolore associato a un intervento chirurgico d’emergenza che Rose subì per due ernie del disco, ma una fonte che conosceva la situazione ha detto a Variety che la decisione di Rose “non aveva nulla a che fare con la sua salute o lesioni”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...