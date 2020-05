Perché Spider-Man 2 ha raccontato una storia migliore di quella raccontata nel MCU?

Spider-Man 2 di Sam Raimi ha raccontato una storia di Peter Parker migliore di quella mostrata nel MCU. All’inizio del 2015, Marvel e Sony hanno siglato un accordo senza precedenti che ha portato Spider-Man nel MCU. Tom Holland è stato scelto per il riavvio di Spider-Man e, in ogni caso, è stato un notevole successo. Indipendentemente da ciò, la versione MCU dell’iconico arrampicamuri deve ancora dimostrarsi all’altezza del tocco di Raimi sul personaggio.

Il Peter Parker del MCU è molto diverso da qualsiasi precedente incarnazione del personaggio. Questa versione è un adolescente socialmente inetto che è nato in un mondo di supereroi, un fan di Iron Man che è stato salvato da Tony Stark quando era solo un bambino e alla fine è diventato il suo super-protetto. Spider-Man del MCU ha già oscillato più in alto rispetto a qualsiasi altro Spider-Man, combattendo Thanos sulla superficie di Titano in Avengers: Infinity War e unendosi a un esercito di supereroi in Avengers: Endgame.

Eppure, per quanto spettacolare possa essere l’Uomo Ragno del MCU, non è mai stato all’altezza dell’eredità di Peter Parker. In realtà, guardando indietro, Spider-Man 2 – il migliore dei film di Sam Raimi – ha raccontato una storia di Peter Parker migliore di qualsiasi altra vista sia nel MCU che fuori, e l’unico film che riesce in qualche modo a tenere alta la testa e guardarlo negli occhi con aria di sfida è Spider-Man: Un Nuovo Universo.

I Marvel Studios hanno modellato il loro Spider-Man sui primi fumetti di Stan Lee e Steve Ditko, in cui era solo un adolescente al liceo. Questo periodo viene continuamente indicato nei film e negli spettacoli televisivi, ma curiosamente nei fumetti è durato solo tre anni. Con il senno di poi, Lee sentì che quello era un errore; è nato dal fatto che non si sarebbe mai aspettato che le storie di Spider-Man fossero raccontate ancora per decenni dopo la sua creazione. Ma, fondamentalmente, la Marvel non ha del tutto onorato il design originale.

Nei fumetti, Spider-Man è essenzialmente una maledizione per Peter Parker. Non ha acquisito super-poteri per scelta, e inizialmente non ha usato i suoi poteri con saggezza; Spider-Man ha imparato la lezione del potere e della responsabilità nel modo più duro, quando non è riuscito a catturare un criminale che in seguito ha ucciso il suo amato zio Ben. Questa storia di origine ha immediatamente conferito il tono alle avventure di Spider-Man. La vita personale di Peter e la sua carriera da supereroe si scontrano più volte. La vita amorosa di Peter è sempre stata un disastro, ha lottato per far quadrare i conti finanziariamente, e si è guadagnato la reputazione di essere indipendente ma addormentarsi in classe a causa della sua stanchezza. Qualunque felicità trovata come Peter Parker si è rivelata fugace; Gwen Stacy è stata uccisa, il suo matrimonio con Mary Jane Watson è stato cancellato della continuity quando ha stretto un accordo letterale con il Diavolo, e la sua breve esperienza come miliardario è crollata quando è stato costretto a distruggere la sua stessa compagnia.

Peter Parker è sempre stato un problema anche per Spider-Man, perché l’arrampica-muri ha faticato a gestire i nemici che hanno un legame personale con lui: il primo Green Goblin è stato il padre del suo migliore amico Harry, che è diventato il secondo Goblin; Hydro-Man è ossessionato da Mary Jane Watson; Lizard è il suo professore universitario. Il legame emotivo tra Spider-Man e i suoi nemici è il motivo cruciale per cui la lista di villain del personaggio è considerata una delle migliori dei fumetti Marvel, e motivo anche per cui l’apprezzamento verso il personaggio arriva anche da alcuni fan della Distinta Concorrenza.

Nel frattempo, Peter può essere intelligente, ma manca di buon senso ed è sempliciotto, il che significa che spesso si è dimostrato facile da manipolare.

Spider-Man 2 potrà essere uscito nel 2004, ma è ancora considerato da molti il ​​miglior film di Spider-Man in live-action fino ad oggi. Non è invecchiato perfettamente, ovviamente, tuttavia questo è il film che ha catturato meglio il conflitto tra Peter Parker e Spider-Man. Quando inizia il film, Peter si è trasferito da casa di zia May e sta cercando di pagare l’affitto di un appartamento scadente. Sfortunatamente sta lottando anche per mantenere un lavoro come fattorino e fotografo, perché è sempre in ritardo e ha un la fama di essere pigro al college e persino di addormentarsi in classe. La storia d’amore di Peter con Mary Jane è un casino, perché per quanto si prenda cura di lei, Peter sente non poterla portare nel suo mondo di super-cattivi e ragnatele.

“Da un grande potere derivano grandi responsabilità“. Peter Parker può provare a vivere secondo quel codice, ma in verità potrebbe essere riformulato: “Da un grande potere derivano grandi sensi di colpa“. Visto attraverso questo obiettivo, il rifiuto di Peter di dire tutto Mary Jane sembra quasi un atto di penitenza; in parte è guidato dalla paura, perché ha il terrore che Mary Jane venga scoperta dai suoi nemici. A poco a poco, però, i due mondi di Peter – la sua identità civile e la sua vita da supereroe – si incontrano. Zia May fa un bellissimo discorso in cui celebra l’eroismo di Spider-Man e lascia intendere che potrebbe aver capito la sua vera identità, e quindi in uno sciocco di dita (non quello che pensate), si verificano le peggiori paure di Peter, Mary Jane viene rapita.



Il terzo atto è formidabile, perché – per quanto l’azione possa essere fantastica – riguarda davvero il personaggio. Con l’intera città in pericolo, Spider-Man è costretto a togliersi la maschera per far leva sull’umanità del dottor Octopus. Lo fa nonostante il fatto che Mary Jane si trovi nelle vicinanze e così sia capace di vedere la sua faccia, finalmente venendo a conoscenza della verità. In termini tematici, questo serve come risoluzione dell’intero arco narrativo del personaggio di Spider-Man, perché è solo accettando la sua doppia identità che può salvare la situazione. Non c’è più modo di tornare indietro.

Purtroppo il Marvel Cinematic Universe non è riuscito a dare lo stesso spessore a Spider-Man. Tom Holland ha fatto il suo debutto come Spider-Man in Captain America: Civil War, e ha accuratamente evitato sia la famosa frase che riguarda il potere e la responsabilità, sia qualsiasi riferimento palese allo zio Ben. Il Peter di Holland dice: “quando si riesce a fare le cose che faccio io, se non le fai e poi succedono cose brutte… succedono per causa tua“, e per quanto d’effetto possa essere questa frase, non mette al centro un dramma interiore, quanto più un desiderio di affermazione.

La decisione di Peter ha avuto un costo, è vero, ma il prezzo non è mai stato particolarmente elevato. I Marvel Studios, ovviamente, sono sempre stati riluttanti a ripetere una storia che è già stata raccontata; questa è la ragione per cui hanno re-inventato Spider-Man in primo luogo, ma il punto non è solo che la Marvel ha evitato di raccontare la stessa storia, hanno praticamente abbandonato il tema centrale del personaggio.

Fino ad ora, non vi è stata alcuna reale attenzione al costo che provoca l’essere Spider-Man, e questa doppia vita sembra essere stata un gioco da ragazzi per il nostro Peter. È un notevole distacco dai temi standard del personaggio, forse eccessivo, ma c’è ancora speranza. Questo potrebbe cambiare dopo Spider-Man: Far From Home, grazie alla scena post-crediti, che ha visto l’identità segreta di Spider-Man rivelata al mondo, in concomitanza con il suo essere incastrato e accusato di terrorismo internazionale. Tutto potrebbe cambiare e finalmente potremmo, forse, vedere la vera difficoltà di essere Spider-Man nel MCU.

