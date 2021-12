Percy Jackson: Alexandra Daddario vuole lasciare che qualcun’altra sia la nuova Annabeth

Con così tante serie e film amati dai fan che vengono rifatti ultimamente, è difficile per i fan non sperare che gli attori originali che hanno interpretato quei personaggi possano tornare in qualche modo o forma.

Ciò include i fan della serie di libri di Rick Riordan, Percy Jackson, che sono stati adattati in due film del nel 2010 e nel 2013. Ma, almeno al momento, quei fan non dovrebbero sperare troppo se la loro speranza è rivedere Alexandra Daddario.

In una recente intervista con il podcast “UnWrapped” di WrapWomen, l’attrice – che ha interpretato Annabeth Chase in entrambi i film di Percy Jackson – è stata rapida nel respingere l’idea che potesse avere un coinvolgimento nella serie in arrivo per Disney+.

“No!”, ha detto la Daddario con una risata. “No, ho adorato Percy Jackson. Cioè, davvero, l’ho adorato. Quando sono entrato a far parte del cast di Percy Jackson e ho ottenuto quel lavoro, non avevo idea di cosa fosse. Ho reagito come se fossi l’attore che parte per New York City, sai? Ero una ragazzina, lavoravo in un bar, non avevo idea di cosa fosse Hollywood o di tutta questa roba. E così quando ho ottenuto quel lavoro, non sapevo davvero in cosa mi stessi cacciando. Sapevo che era davvero un grande film. Ed è stata un’esperienza incredibile per una ragazza di 22/23 anni. Chris Columbus, che lo ha diretto, ei suoi partner di produzione sono stati così di supporto, sarà eternamente grata a loro. E, sai, ho imparato così tanto e ho continuato poi avendo una carriera nel business che volevo avere. Ed è incredibile.”

Con quei bei ricordi nella testa, Alexandra Daddario è più che felice di passare il testimone a una nuova Annabeth, chiunque essa sia.

“Sono così eccitata per i ragazzi che saranno scelti per il ruolo e per come ispireranno una nuova generazione di giovani donne. Annabeth è un personaggio davvero stimolante per le persone. Ma no, non ne so altro oltre a questo, e non dovrei! Ero solo la ragazza del film.”

