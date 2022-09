Percy Jackson and the Olympians: ecco il primo teaser trailer della serie Disney+

Dopo una serie di informazioni arrivare dall’autore dei romanzi YA di Percy Jackson stesso, e alcuni materiali leak dal set che lasciavano intendere la produzione della serie Disney+ fosse cominciata, è arrivata una prima vera anticipazione con la prima vera foto del trio protagonista.

Era solo questione di tempo prima che arrivasse anche un trailer, e durante il D23 Expo della Disney la Casa di Topolino ha rilasciato la prima anticipazione sottoforma di un teaser trailer di presentazione.

Potete vederlo qui sotto:

Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, rilasciata da Variety tempo addietro, che ha rilasciato la notizia del casting, Percy è “un ragazzo intelligente e compassionevole con un acuto senso dell’umorismo. Si è sempre considerato un estraneo, in gran parte a causa di come il mondo vede il suo ADHD e la sua dislessia. È impulsivo ed è pronto ad arrabbiarsi quando le cose gli sembrano ingiuste. Ma sotto il suo cinismo c’è un figlio affettuoso e un amico leale che vuole solo fare il bene delle persone a cui tiene. Se solo potesse trovare un posto dove sentirsi a casa”.

Quando sono cominciate le prime avvisaglie che una serie su Percy Jackson era in sviluppo, Riordan ha pubblicato un nuovo post sul blog sul suo sito web, parlando di location scouting e design per diverse cose nello show. Nel post, Riordan ha fornito un aggiornamento sull’andamento delle sceneggiature, rivelando che ci saranno otto episodi in totale nella stagione di debutto.

Questa non è la prima volta che la proprietà viene adattata in live-action; ci sono stati un paio di film usciti nel 2010 e nel 2013. Ma il formato TV, combinato con il coinvolgimento pratico di Riordan nello sviluppo della serie TV, sembra probabilmente produrre qualcosa che è molto più vicino al materiale originale.

Riordan e Jon Steinberg hanno scritto il pilot con la regia di James Bobin. Steinberg ha attualmente un accordo generale con la Disney, mentre Bobin ha recentemente diretto e prodotto esecutivamente la serie Disney Plus “Mysterious Benedict Society” e il film “Dora and the Lost City of Gold”.

Steinberg e il suo partner di produzione Dan Shotz sono produttori esecutivi insieme a Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe e Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e DJ Goldberg del Gotham Group. Salke era in precedenza il presidente della Touchstone Television e originariamente aveva avviato lo sviluppo dello spettacolo.

