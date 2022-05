Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries saranno Grover e Annabeth

Il mese scorso, è stato annunciato che la star di The Adam Project, Walker Scobell, è stata scelta per il ruolo principale della serie live-action di Disney+, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

Ora, i fan possono dirsi entusiasti perché Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries hanno appena annunciato che saranno loro ad interpretare i due migliori amici di Percy Jackson, Grover e Annabeth, mentre la produzione della serie si prepara a iniziare presto a Vancouver.

La serie è basata sull’omonima serie di libri pluripremiata dell’autore Rick Riordan. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo segue la storia di un giovane ragazzo che scopre di essere un semidio, figlio del dio greco Poseidone, e si ritrova rapidamente al centro di un conflitto in corso nel Pantheon greco. Grover (Simhadri) e Annabeth (Jeffries) si uniscono a Percy mentre si imbarca in una missione per recuperare la Folgore rubata a Zeus, che è stato accusato di aver preso.

Simhadri interpreta Grover Underwood, una creatura mitica che si trova spesso nella mitologia greca conosciuta come satiro, metà ragazzo e metà capra. Grover è un satiro cauto e sensibile che è ferocemente protettivo nei confronti dei suoi amici. Jeffries interpreta Annabeth Chase, un altro semidio, figlia della dea greca Atena. Annabeth è una stratega intelligente e una forte combattente che accetta di unirsi a Percy e aiutarlo nella sua ricerca.

Simhadri ha iniziato la sua carriera di attore giovane apparendo in spot pubblicitari. Ha anche recitato in diversi ruoli precedenti nel film originale di Disney Channel Spin, nella serie Disney Channel Just Roll With It, Adventures in Wonder Park e nel recente reboot Disney+ di Cheaper By The Dozen insieme a Zach Braff e Gabrielle Union.

Jeffries ha anche lei iniziato a recitare in spot pubblicitari in giovane età. Da allora ha recitato nella serie comica della FOX REL nei panni della figlia di Lil Rey Howery e ha avuto un ruolo ricorrente nel drama della FOX Empire. La prossima volta potrà essere vista nel thriller in uscita, Beast, insieme a Idris Elba e Sharlto Copley e in un ruolo secondario nella commedia romantica di prossima uscita Something from Tiffany’s.

L’episodio pilota di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è stato scritto da Riordan e Jon Steinberg con James Bobin che ha firmato per dirigere. Steinberg e Dan Shotz supervisioneranno insieme la serie e saranno anche produttori esecutivi con Bobin, Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe, Anders Engström, Jet Wilkinson, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, e DJ Goldberg.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...