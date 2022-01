Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Disney + da il via libera allo sviluppo della serie

La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è stata ufficialmente ordinata da Disney Plus.

L’adattamento della saga di libri di Rick Riordan è stato segnalato per la prima volta come in lavorazione presso lo streamer nel maggio del 2020. Il casting è attualmente in corso. Riordan ha annunciato la ripresa della serie in un videomessaggio, che può essere visualizzato di seguito.

Riordan e Jon Steinberg scriveranno il pilot con la regia di James Bobin. Steinberg ha attualmente un accordo generale con la Disney, mentre Bobin ha recentemente diretto e prodotto esecutivamente la serie Disney Plus “Mysterious Benedict Society” e il film “Dora and the Lost City of Gold”.

Steinberg e il suo partner di produzione Dan Shotz sono produttori esecutivi insieme a Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe e Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e DJ Goldberg del Gotham Group. Salke era in precedenza il presidente della Touchstone Television e originariamente aveva avviato lo sviluppo dello spettacolo.

“Con Rick Riordan, Jon Steinberg e Dan Shotz alla guida del nostro team creativo, ci stiamo impegnando nel creare una serie TV avvincente degna degli eroici personaggi mitologici di cui milioni di lettori di Percy Jackson sanno che vale la pena prendersi cura, e siamo impazienti di invitare il pubblico di Disney+ in storie fedeli al franchise e piene di umorismo, sorpresa e mistero”, ha affermato Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television.

La serie live-action “Percy Jackson” racconta la storia fantastica del semidio dodicenne titolare, che sta facendo i conti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il padre degli dei, Zeus, lo accusa di aver rubato il la sua folgore olimpica. Percy dovrà quindi attraversare gli Stati Uniti per trovarla e riportare l’ordine nell’Olimpo.

“Portare i brillanti libri di Percy Jackson di Rick Riordan su Disney Plus nel formato della serie televisiva è stata una missione per molti di noi in questa azienda, così come per lo stesso Rick, Jon, Dan, James e l’eccellente team che hanno messo insieme”, ha affermato Karey Burke, presidente della 20th Television.

Fonte

