Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Rick Riordan ha parlato della sua visita agli studios dove verrà girata la serie

L’autore di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Rick Riordan, ha rivelato di aver visitato lo studio dove verrà girata la serie Disney+, stuzzicando circa set della serie.

Riordan ha scritto la serie di romanzi bestseller fortemente ispirata alla mitologia greca. La serie è stata precedentemente adattata in due film dalla 20th Century Fox, entrambi i quali hanno ricevuto recensioni contrastanti.

A partire dal 2005, Percy Jackson and the Olympians segue il titolare dodicenne mentre cresce e scopre durante una pausa estiva di essere il figlio semidio di Poseidone. Trascinato in un mondo di cui non sapeva l’esistenza, Percy frequenta il Campo Mezzosangue insieme ad altri adolescenti semidei prima di essere coinvolto nella sua epica ricerca che lo vede faccia a faccia con i mostri e le divinità della mitologia greca. Dopo molte speculazioni, la Disney ha rivelato che avrebbe portato la serie su Disney+, confermando che la serie di Percy Jackson sarebbe andata avanti nel gennaio del 2022. Con Riordan e gli showrunner Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz che inizieranno la produzione quest’estate, l’autore ha anticipato il mondo a cui sperano di dare vita.

Sul suo sito web ufficiale, Riordan ha discusso dello stato attuale della produzione della serie, discutendo dei suoi recenti viaggi che lo hanno visto viaggiare a Los Angeles e Vancouver. Rivelando che la serie sarebbe stata girata nella città canadese ai Mammoth Studios, Riordan ha anticipato che i set erano attualmente in costruzione, affermando che sebbene non potesse condividere alcuna foto del set, era incredibilmente soddisfatto del lavoro svolto.

Riordan ha anche visitato l’ufficio di produzione, rivelando che i costumisti e gli scenografi, Tish Monaghan e Dan Hennah, facevano riferimento all’edizione illustrata di Percy Jackson: The Lightning Thief, affermando che il loro lavoro era fedele ma anche fresco.

“Mi piacerebbe mostrarvi come appare il resto della stanza, ma è top secret, e vi scioglierebbe la mente se vedeste cosa stanno costruendo le crew per noi. Per ora dovete solo fidarvi di me: ho fatto il tour completo e sono rimasto sbalordito. Dopo aver girato gli stage, abbiamo esplorato gli uffici di produzione di Percy, dove sono in corso i lavori di preparazione per lo spettacolo. Abbiamo incontrato il nostro costumista Tish Monaghan, che stava leggendo il Ladro di fulmini illustrato per cercare idee per i costumi (bella mossa!) e Dan Hennah, il nostro scenografo, il cui team è impegnato a creare il mondo in termini visivi in cui Percy viaggerà. Le pareti del suo ufficio sono ricoperte da bellissime opere d’arte di luoghi che riconosceresti da The Lightning Thief: Mount Olympus, Underworld, Aunty Em, l’appartamento di Sally Jackson e molti altri, il tutto realizzato in un modo fedele alla storia, ma anche fresco ed eccitante. Dan Hennah, tra l’altro, viene dalla Nuova Zelanda e ha trascorso gli ultimi decenni lavorando al Signore degli Anelli con Peter Jackson, quindi sa alcune cose su come dare vita a mondi magici.”

Nello stesso post, Riordan ha rivelato che era in corso il casting per Percy e i suoi due amici, la figlia di Athena, Annabeth Chase, e il satiro Drover Underwood. Durante la sua visita ai Disney Studios di Burbank, Riordan ha dichiarato di aver preso parte a varie letture per testare la chimica di persona dei tre personaggi, vedendo come diverse combinazioni di potenziali membri del cast avrebbero funzionato meglio tra loro.

Nel post, Riordan ha elogiato non solo i giovani attori che hanno fatto l’audizione per il ruolo, ma anche la direttrice del casting Denise Chamain, la sua squadra e il regista dell’episodio pilota James Bobin per il loro lavoro nelle audizioni.

