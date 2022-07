Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Rick Riordan parla della possibile finestra di lancio della serie

I fan di Percy Jackson hanno ricevuto molte buone notizie ultimamente.

L’autore Rick Riordan è fortemente coinvolto nell’imminente adattamento della serie Disney+, e un trio di giovani attori dal viso fresco è stato scelto per i ruoli principali di Percy, Annabeth Chase e il satiro Grover.

Con tutte queste notizie negli ultimi mesi, è comprensibile che i fan possano chiedersi quando potranno effettivamente vedere lo spettacolo. Riordan ha affrontato proprio questa domanda nel suo ultimo post sul blog.

“Siamo sulla buona strada con il nostro programma e tutto sta andando secondo i piani, anche se abbiamo ancora molta strada da fare prima che questa serie sia pronta”, scrive Riordan. “Abbiamo in qualche modo terminato le riprese principali del pilota e abbiamo fatto una buona parte delle riprese del secondo episodio, ma le riprese principali donano solo i pezzi grezzi del puzzle, che dovranno quindi essere messi insieme alla colonna sonora, agli effetti speciali e al montaggio per ottenere un prodotto finito. Abbiamo ancora molte riprese da fare.”

Riordan osserva che non sta parlando per la Disney in veste ufficiale e che le sue ipotesi sui tempi non dovrebbero essere prese come annunci ufficiali dello studio. Ma, date le “date selvaggiamente irrealistiche” che ha visto girare sui social media, l’autore vuole bilanciare le aspettative dei fan ora che ha un’idea migliore di quanto lavoro ci vuole per produrre programmi TV.

“In precedenza, ho detto che la mia ipotesi migliore era nel 2023. Ho anche avvertito che questo potrebbe sicuramente cambiare”, scrive Riordan. “Ora che ho una comprensione migliore del lavoro che si deve fare per creare una serie, ecco cosa sto valutando: probabilmente ci vorrà fino a dicembre o fino a gennaio per girare tutti gli episodi della prima stagione, richiede circa un mese di riprese per episodio. Ciò significa che la post-produzione inizierà all’inizio del 2023, e anche questo processo richiede mesi e mesi.”

Riordan ha poi continuato dicendo che dato questo, la data di messa in onda più probabile sarà probabilmente l’inizio del 2024.

Fonte

