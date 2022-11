Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Rick Riordan rivela che nella prima stagione mancheranno all’appello alcuni divinità

Il produttore della serie di prossima uscita Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo su Disney+, Rick Riordan, ha rivelato che sei iconiche divinità greche mancheranno dalla prima stagione.

Riordan, che ha anche scritto i libri su cui si basa la serie, è strettamente coinvolto nello sviluppo, soprattutto dopo il tentativo fallito di trasformare i suoi libri in una serie di film nei primi anni 2010.

Mentre il trio di personaggi principali è stato annunciato e scelto per il progetto, gli dei veri e propri rimangono una grande domanda. Un paio di nomi come Lin Manuel Miranda e Jason Mantzoukas si sono uniti al progetto rispettivamente nei panni di Hermes e Dioniso; ma fino a che punto Riordan e la crew si è spinta nel dare forma agli dei greci nella serie?

Bene, ora si è scoperto che sei divinità chiave mancheranno (almeno nella prima stagione) della serie Disney+. In un post sul blog sul suo sito web ufficiale, Riordan, produttore e autore della serie Disney+ su cui si basa Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, ha rivelato quanto segue.

“Come [i fan] sanno dai libri … non tutti i dodici dei dell’Olimpo compaiono nel primo libro, il che significa che la prima stagione non li includerà tutti. Immagino che tutti siano curiosi di vedere le persone scelte per i ruoli, ma questi devono essere scelti in base alle sceneggiature e le queste devono essere scritte una stagione alla volta.”

Riordan ha fatto l’esempio di Afrodite, la dea dell’amore e della bellezza, che “probabilmente non apparirà fino alla terza stagione”, indicando che ci vorranno un paio d’anni prima che avvenga il casting.

“[…] supponendo ovviamente che si sia abbastanza fortunati da ottenere una stagione 3. Apollo e Artemide, la stessa cosa. Hestia, Hera e Demetra probabilmente non appariranno fino alla quinta stagione.”

In questo particolare post sul blog, Riordan ha aggiornato i fan su ciò che sta arrivando con la prima stagione, stuzzicando che “i Tre Grandi, Ade, Poseidone, Zeus” devono ancora essere annunciati. Parlando del motivo per cui non ha pensato agli attori dell’adattamento cinematografico originale per la serie Disney+, Riodain ha detto che “molti attori meravigliosi e talentuosi erano coinvolti in quei film”, ma ha fatto riferimento a “qualcosa che ho detto sui film nell’ultimo decennio”, riferendosi al suo distaccamento da quelli. Tuttavia, questo è “un nuovo inizio per Percy Jackson”, e questo significa che deve esserci “un cast completamente nuovo”.

“Sono stato abbastanza aperto sui miei sentimenti riguardo agli adattamenti, ma non è colpa degli attori, che mi sono divertito a guardare in molte altre grandi produzioni cinematografiche. Detto questo, il punto centrale del mio coinvolgimento nello show televisivo è quello di assicurare che questa sia una produzione completamente diversa e un nuovo inizio per Percy Jackson. Ciò significa un cast completamente nuovo che dà la propria interpretazione ai personaggi, ed è importante per il cast e la troupe che abbiano una tabula rasa su cui lavorare. Per questo motivo, non ci sarà alcun casting crossover tra i film e il nuovo programma televisivo. Questo deve essere e sarà una cosa a sé stante.”

