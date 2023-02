Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Walker Scobell annuncia che le riprese della serie sono terminate

La star di Percy Jackson, Walker Scobell, ha annunciato ufficialmente che le riprese della serie sono terminate.

La prima stagione della serie Disney Plus, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, ha terminato la produzione, come rivelato in un nuovo post sull’Instagram di Walker Scobell, che interpreta il figlio di Poseidone. Per celebrare l’occasione, Scobell ha pubblicato un video subacqueo sul suo account IG, mostrando le sue abilità di nuoto da semidio.

Potete dare un’occhiata al video qui sotto:

Nel frattempo, il creatore di Percy Jackson , Rick Riordan, ha condiviso una foto dietro le quinte che mostra una splendida scultura di ghiaccio presente sul set della serie durante l’ultimo giorno di produzione.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (Percy Jackson and the Olympians) è una Serie TV di genere Avventura, Drammatico, Fantastico, trasmessa dal 2023 in USA. La produzione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è attualmente terminata.

Il cast è composto da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri nel ruolo dei tre personaggi protagonisti, e figura anche Toby Stephens che interpreterà il dio del mare Poseidone, mentre Lance Reddick sarà il signore dell’Olimpo, Zeus. Oltre a loro sappiamo anche che Virginia Kull interpreterà Sally, la mamma di Percy, Glynn Turman interpreterà il centauro Chirone, Jason Mantzoukas sarà Dioniso, Megan Mullally sarà la furia Alecto, Timm Sharp sarà il patrigno di Percy, Gabe Ugliano; Dior Goodjohn sarà Clarisse La Rue, figlia di Ares.

La serie è basata sull’omonima serie di libri pluripremiata dell’autore Rick Riordan. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo segue la storia di un giovane ragazzo che scopre di essere un semidio, figlio del dio greco Poseidone, e si ritrova rapidamente al centro di un conflitto in corso nel Pantheon greco.

L’episodio pilota di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è stato scritto da Riordan e Jon Steinberg con James Bobin che ha firmato per dirigere. Steinberg e Dan Shotz supervisioneranno insieme la serie e saranno anche produttori esecutivi con Bobin, Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe, Anders Engström, Jet Wilkinson, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, e DJ Goldberg.

