Percy Jackson: ecco un primo video leak dal set della serie Disney+

I fan di Percy Jackson stanno per godersela, poiché un nuovissimo adattamento della serie è attualmente in lavorazione per Disney+ . Da ciò che l’autore ha propagandato e dall’attuale panorama generale dell’intrattenimento, sembra che la storia otterrà finalmente il rispetto che le è dovuto.

Con la serie di cinque libri, si spera che lo spettacolo durerà per un po’. A partire da ora, la prima stagione è destinata ad adattare The Lightning Thief, la prima grande missione di Percy. Mentre il casting del trio principale della storia ha suscitato alcune polemiche, l’autore del libro, Rick Riordan, li ha difesi pubblicamente più di una volta. È molto fiducioso in chi hanno scelto per portare il franchise a una nuova generazione di spettatori.

Ora, grazie ad alcune foto dal set, i fan possono dare una prima occhiata ai tre migliori amici in azione. Un nuovo video dal set è stato pubblicato online per il prossimo spettacolo Disney+ di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, e offre ai fan i primi assaggio del cast della serie in azione.

I membri del cast Walker Scobell nei panni di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabath e Aryan Simhadri nei panni di Grover sembrano aver iniziato la loro ricerca.

Potete vederlo qui sotto:

Leah, Aryan, and Walker as Annabeth, Grover, and Percy on set of #PercyJackson & The Olympians.

The actors were filming the trio on their quest.

(Source: @HeyKarennM) pic.twitter.com/g9GVY87kG8

— Percy Jackson News 🔱 (@updatespercy) August 15, 2022