Percy Jackson: fan vogliono Logan Lerman nel ruolo di Poseidone nella serie Disney +

La star di Percy Jackson, Logan Lerman, parla del reboot Disney + e della possibilità di interpretare Poseidone nel prossimo progetto.

Quando Rick Riordan ha parlato della proprietà Disney + su Twitter, la star dell’adattamento cinematografico ha immediatamente sperato che i fan avrebbero ottenuto la rappresentazione accurata che stavano chiedendo.

Dall’annuncio, la fan-base è stata irremovibile nel mostrare il supporto all’attore che ha ricoperto il ruolo per primo. Alla fine, questo si è trasformato in una campagna portata avanti dai fan per far apparire Lerman nel ruolo del Dio del Mare nella nuova versione.

L’attore si è seduto per parlarne con Entertainment Tonight proprio di questo, ed inutile dire che è toccato da tutta l’attenzione e non vorrebbe altro che rivisitare questo mondo.

“Onestamente, ne sono sorpreso e sono lusingato che la gente parli ancora dei film di Percy Jackson”, ha iniziato Lerman. “Sì, l’ho visto. Certo, ho letto le cose. Sono bloccato a casa con il mio telefono, quindi, ovviamente, l’ho letto.” Alla domanda sul ruolo di Poseidone, ha continuato: “Sì, potenzialmente, dipende solo da…. è presto. Di solito inizia con un annuncio come questo per un grande progetto. Quindi, hanno annunciato lo sviluppo di questo spettacolo. Mi chiedo quando saranno pronti a farlo. Devono approvare gli script, preventivarli e lanciarli. Sono curioso di sapere se ci potrebbe essere un ruolo interessante per me o qualcosa del genere. Lo prenderei sicuramente in considerazione.”

Su Twitter, l’autore ha condiviso questo messaggio sull’eccitazione di ridare linfa a Percy Jackson. I fan erano comprensibilmente entusiasti di un nuovo capitolo.

“Negli ultimi dieci anni, hai lavorato duramente per sostenere un fedele adattamento sullo schermo del mondo di Percy Jackson. Alcuni di voi hanno persino suggerito che sarebbe stata una grande serie per Disney +. Non potremmo essere più d’accordo! Non possiamo dire molto di più in questa fase, ma siamo molto entusiasti dell’idea di una serie live-action di altissima qualità che segua la trama della saga originale di cinque libri, a partire da Il Ladro di Fulmini nella prima stagione. Becky ed io saremo coinvolti di persona in ogni aspetto dello show. Ci saranno molte più notizie in futuro, ma per ora, abbiamo molto lavoro da fare!”

