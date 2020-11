Percy Jackson: la moglie di Rick Riordan aggiorna sul progetto reboot di Disney +

I fan hanno atteso con ansia eventuali aggiornamenti sulla serie Disney + su Percy Jackson, e grazie alla moglie di Rick Riordan, Becky, ne abbiamo finalmente uno.

Riordan ha scritto su Twitter condividendo con i fano il fatto che uno script completo è stato inviato a Disney + per l’approvazione: “Grandi notizie da condividere questa mattina. Ieri il nostro team ha inviato la sceneggiatura pilota di #PercyJackson alla catena di comando dello studio televisivo per appunti e approvazioni. Perché questa notizia? L’adattamento è un processo collaborativo molto lento, quindi siamo entusiasti di ogni passo nella giusta direzione!“.

Qui sotto il tweet:

Great news to share this morning. Yesterday our team sent the #PercyJackson pilot script up the chain of command at the TV studio for notes and approvals. Why is this news? Adaptation is a very slow collaborative process so we are excited for every step in the right direction!

— Becky Riordan (@camphalfblood) November 24, 2020