Percy Jackson: Rick Riordan annuncia l’inizio dei casting per la serie Disney +

La ricerca del semidio adolescente ideale è iniziata stando a Rick Riordan, che ha svelato un casting preliminare per la prossima serie di Disney + su Percy Jackson.

Riordan ha condiviso un post sul suo sito web ufficiale sottolineando che il casting per la serie è “ora nelle sue prime fasi”. L’autore del romanzo YA ha condiviso che avrebbe lavorato con il servizio di streaming per un adattamento televisivo a maggio 2020. La serie di libri di Percy Jackson di Riordan è incentrata su un dodicenne, Percy Jackson, che scopre di essere figlio del dio greco Poseidone.

Demigods, it’s (one of) the moments you’ve been waiting for:

🗡🖊⚡️CASTING FOR THE ROLE OF PERCY HAS BEGUN!!!!!⚡️🖊 🗡

For all the details (including how to audition) click the link below!https://t.co/szhPwQKjBN

— Rick Riordan (@rickriordan) April 27, 2021