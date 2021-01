Percy Jackson: Rick Riordan dona alcuni aggiornamenti circa la serie Disney +

L’anno scorso è stato confermato che Disney + stava iniziando a collaborare con l’autore di Percy Jackson, Rick Riordan, per portare in scena una serie basata su Percy Jackson in live-action per lo streamer. Lo spettacolo è impostato per seguire “la trama della serie originale di cinque libri di Percy Jackson, a partire da The Lightning Thief nella prima stagione”.

Non abbiamo sentito molto dall’annuncio, ma Riordan ha ora offerto un aggiornamento ai fan tramite il suo blog personale, dicendo:

“Abbiamo un paio di incontri importanti la prossima settimana con i geni studio per lo show televisivo di Percy Jackson, quindi incrociamo le dita. Tutti quelli che hanno letto la sceneggiatura del pilota lo adorano, ma ci saranno alcune modifiche aggiuntive che dobbiamo apportare prima di portarlo alla sua prossima tappa: i migliori dirigenti di Disney +. È normale. Nella sceneggiatura, come in ogni altro tipo di scrittura, puoi aspettarti di fare molte, molte bozze! Tuttavia, tutti gli input sono stati estremamente positivi e utili. Tutti si stando impegnando a rendere questo il miglior spettacolo possibile. Rimango eccitato e cautamente ottimista sul fatto che siamo sul punto di far decollare un progetto di prim’ordine. Come sempre, però, le cose buone richiedono tempo e pazienza! Rimanete sintonizzati!”

Quindi sembra che le cose si stiano muovendo nella direzione giusta e dovremmo ottenere presto maggiori informazioni.

Percy Jackson è il protagonista della serie di libri “Percy Jackson e gli dei dell’olimpo”. Oltre a Il Ladro di Fulmini la serie comprende i libri Il Mare dei Mostri, La Maledizione del Titano, La Battaglia del Labirinto e Lo Scontro Finale.

Sia Il Ladro di Fulmini che Il Mare dei Mostri sono stati precedentemente adattati in due film diversi. Logan Lerman ha interpretato il ruolo di Jackson. Il primo film è stato rilasciato nel 2010, mentre il secondo è stato rilasciato nel 2013.

