Peter Bogdanovich, il leggendario regista di Paper Moon, è morto a 82 anni

Il 2022 sta riprendendo proprio da dove il 2021 si era interrotto, sfortunatamente. Mentre gran parte del mondo si sta ancora riprendendo dalla morte di Betty White a Capodanno, a poche settimane dal suo centesimo compleanno, oggi abbiamo ricevuto un’altra dose di tristi notizie.

Il leggendario regista Peter Bogdanovich è morto all’età di 82 anni, secondo sua figlia Antonia Bogdanovich. L’anziano Bogdanovich è morto pacificamente per cause naturali giovedì mattina presto nella sua casa di Los Angeles, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Hollywood dopo decenni di inestimabile contributo al cinema.

Dopo aver ricoperto diversi ruoli nel settore nel corso degli anni, tra cui quello di regista, scrittore, attore, produttore, giornalista cinematografico, critico e storico del cinema, Bogdanovich è forse meglio conosciuto per aver diretto diversi classici del cinema degli anni ’70 e per aver esteso la sua carriera di successo negli anni ’80 e ’90, e anche assistere al completamento del lavoro finale di Orson Welles, “The Other Side of the Wind”, che finalmente è uscito nel 2018.

Solo negli anni ’70, “The Last Picture Show”, “What’s Up, Doc ?,” e “Paper Moon” si distinguono come alcune delle sue opere più belle in assoluto, che continuano ad essere sostenute, celebrate e studiate dagli amanti del cinema fino ad oggi.

Insieme al suo lavoro nella ridefinizione del lungometraggio, Bogdanovich è stato anche un abile documentarista. Ha pubblicato “Directed by John Ford” nel 1971, che conteneva interviste con nomi famosi come John Wayne, James Stewart, Henry Fonda ed era narrato da Orson Welles, ovviamente. Un’edizione rivista del documentario nel 2006 include ulteriori pensieri di Clint Eastwood, Walter Hill, Harry Carey Jr., Martin Scorsese, Steven Spielberg e altri.

Fonte

