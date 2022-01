Peter Dinklage prende di mira la Disney per l’adattamento di Biancaneve e i sette nani

L’attore di Game of Thrones, Peter Dinklage, ha preso di mira la Disney per quello che ha definito il suo prossimo adattamento live action di “Biancaneve e i sette nani”.

Dinklage, che recita nel nuovo film di Joe Wright, Cyrano, ha accusato lo studio di doppi standard occupandosi della diversità nel suo cast, ma rifacendosi ad altri stereotipi dannosi.

Dinklage, che ha una forma di nanismo chiamata acondroplasia, ha continuato dicendo che la Disney avrebbe dovuto fare un passo indietro e rivalutare il progetto.

“Sei progressista in un certo senso, ma stai ancora realizzando quella fottuta storia arretrata di sette nani che vivono nella caverna. Che cazzo state facendo? Non ho fatto nulla per portare avanti la causa? Immagino di non essere abbastanza forte. Ne sono così orgogliosi. Comunque provo solo amore e rispetto per l’attrice e le persone che pensavano di fare la cosa giusta.”