Peter Stormare stuzzica circa un sequel di Constantine in lavorazione

I fan della DC e dell’horror hanno amato il film Constantine, con Keanu Reeves, che ha debuttato nel 2005, e nei 15 anni successivi c’è stata costantemente una spinta per un sequel.

Tutte le persone coinvolte nel progetto sembrano essere interessate a fare un altro film, ma questo non è mai veramente decollato. I venti potrebbero essere cambiati, tuttavia, poiché una delle star del film sta ora dicendo che c’è un sequel in arrivo.

Peter Stormare, che interpreta Lucifero in Constantine, è andato su Instagram per condividere una storia online che elogia la sua performance. L’immagine recita: “In Constantine, Peter Stormare interpreta una delle migliori versioni di Satana della storia del cinema”. Questo di per sé non è certo una storia, ma la didascalia del post di Stormare è ciò a cui tutti hanno prestato attenzione. L’attore scrive “Sequel In The Works”.

Non c’è stato alcun aggiornamento ufficiale su un sequel di Constantine da DC o Warner Bros., né Reeves ha offerto alcun tipo di conferma. Tuttavia, ci sono state segnalazioni di un nuovo progetto di Costantine in lavorazione con JJ Abrams.

Dopo aver firmato un accordo generale con la Warner Bros., è stato rivelato che Abrams sta mettendo insieme una serie TV sulla Justice League Dark per HBO Max. Il regista di Star Wars e Star Trek darà vita al team che include notoriamente Constantine, Swamp Thing e Zatanna. Non c’è stata alcuna indicazione sul fatto che Abrams avrebbe preso in considerazione l’utilizzo di Reeves o Matt Ryan per interpretare Hellblazer, o se abbia scelto qualcuno totalmente nuovo per il personaggio.

Oltre alla serie Justice League Dark, ci sono state segnalazioni secondo cui Abrams sta anche lavorando a un progetto televisivo autonomo per Constantine, sebbene ciò non sia stato confermato. Potrebbe essere questo potenzialmente ciò a cui si riferisce Stormare?

Dopo il film di Constantine, la DC ha provato a portare il personaggio sul piccolo schermo con la sua serie TV. Lo spettacolo è stato elogiato per il casting di Matt Ryan come personaggio titolare, ma alla fine è stato cancellato dopo la sua prima stagione. L’amore per la performance di Ryan però continuò, e l’attore venne riportato al ruolo e attualmente recita in Legends of Tomorrow.

