Peyton Reed conferma che Paul Rudd e Evangeline Lilly continueranno a ricevere lo stesso compenso in Ant-Man 3

Peyton Reed è orgoglioso del fatto che Ant-Man and the Wasp del 2018 sia stato il primo progetto del Marvel Cinematic Universe a includere un supereroe femminile nel titolo.

Il fatto che i due avessero ricevuto entrambi il compenso come protagonisti e avessero lo stesso tempo sullo schermo non è stata un’anomalia, stando a quanto detto da Reed.

“Sono una partnership e lei è una parte molto, molto importante”, dice Reed di The Wasp, alias Hope van Dyne, interpretata da Evangeline Lilly. “E questa è stata una cosa molto gratificante. Immagino che tecnicamente siamo stati il ​​primo film Marvel con un’eroina nel titolo del film. Trovare quell’equilibrio in questi film è molto importante per me, perché storicamente è principalmente un campo di gioco per soli uomini. Ma ora sta davvero, davvero cambiando tutto in un modo fantastico.”

Al momento dell’uscita di Ant-Man and the Wasp, Lilly ha detto quanto fosse stata ispirata dalla sua co-protagonista Michelle Pfeiifer, una pioniera nel campo dei personaggi femminili tratti dai fumetti per il suo ruolo indimenticabile di Catwoman in Batman Returns (1992).

“Quello che pensavo fosse incredibile di Catwoman è che aveva così chiaramente il controllo della sua persona, era autonoma, forte, potente e indipendente, eppure ferocemente sexy”, ha detto Lilly. “Penso che ci sia un grande potere nell’abbracciare questi elementi e nel dire: ‘Non sono ne l’uno, ne l’altro’. Che alle donne sia permesso essere completamente femmine e completamente femminili, è anche questo che le rende potenti. Non che siano potenti nonostante siano donne. Mi sembra che lei l’abbia fatto con Catwoman. e io volevo farlo con Wasp.”

Fonte

