Peyton Reed spiega l’assenza del Luis di Michael Peña in Ant-Man and the Wasp: Quantumania

L’assenza del Luis di Michael Peña in Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stata spiegata dal regista Peyton Reed.

Ant-Man 3 è pieno di personaggi nuovi e di ritorno, ma in modo significativo non ha incluso alcuni pilastri del franchise, come il trio di migliori amici di Scott Lang. Sebbene David Dastmalchian sia tornato nel trequel, l’attore non ha ripreso il ruolo di Kurt. Invece, ha interpretato un personaggio completamente nuovo, Veb.

Anche l’attore TI non è tornato nei panni di Dave in Ant-Man 3, cosa che sembra conseguenza della scia di una serie di accuse di abusi sessuali contro il rapper e attore.

Parlando con The Hollywood Reporter, il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed, ha rivelato che non c’erano versioni del film col Luis di Michael Peña. Reed ha spiegato che il team doveva “prendere decisioni all’inizio” su quali storie potevano e non potevano raccontare insieme alla responsabilità di bilanciare personaggi vecchi e nuovi.

“Non c’erano versioni di questo film [con Luis]. Ci sono molti personaggi nel film. Ovviamente abbiamo la nostra famiglia Lang, van Dyne e Pym, ma poi abbiamo introdotto anche Kang, MODOK e tutti i Freedom Fighter. Quindi abbiamo dovuto prendere decisioni in anticipo su quali storie avremmo potuto raccontare e quali storie non avremmo potuto raccontare. Adoro quei personaggi. Erano davvero, davvero divertenti e facevano parte della famiglia Lang, ma man mano che andavamo sempre più avanti nello [sviluppo] sapevamo che volevamo portare la famiglia nel Regno Quantico all’inizio del film, e semplicemente non aveva senso [includere Luis e co].”

In una precedente intervista con Coming Soon prima della premiere di Ant-Man 3, Peña ha ammesso di non avere “idea” se i fan potessero aspettarsi di vederlo tornare nei panni di Luis nel film.

