PG: Psycho Goreman, ecco il trailer del nuovo film del regista di The Void!

Tempo addietro vi abbiamo informato che, a quattro anni da quando Steven Kostanski ha diretto il bellissimo The Void, il regista sarebbe tornato al cinema con Psycho Goreman, una nuova commedia horror prodotta da Peter Kuplowsky, il programmatore della sezione Midnight Madness del festival cinematografico di Toronto.

Adesso per la gioia di noi amanti della scena indipendente, abbiamo un piccolo trailer. Potete vederlo qui sotto:

Il film si svolge nella periferia di una piccola città e segue due bambini, Mimi, 8 e Luke, 10, che scoprono la tomba di un signore della guerra alieno addormentato il cui unico obiettivo è distruggere l’intero universo. I bambini trovano la gemma magica che consente loro di controllare la creatura e intraprendono un’avventura folle piena di azione cosmica e commedia.

Come ha dichiarato Jean-Felix Dealberto a Charades, che si occupa delle vendite mondiali, escluso il Canada, Psycho Goreman gioca con gli stilemi dei film di genere ma rimane un piacere per la folla. Per alcuni aspetti ricorda Stranger Things, The Goonies e ET.

Nel cast Nita-Josee Hanna, Owen Myre, Matthew Ninaber e Adam Brooks.

Il film uscirà il 22 gennaio 2021.

