Phil Lord ha criticato dei presentatori degli Oscar per aver preso in giro i film d’animazione

Phil Lord ha criticato i presentatori degli Oscar Halle Bailey, Lily James e Naomi Scott per aver preso in giro i film d’animazione durante il segmento dedicato al genere.

Dopo aver sviluppato la commedia animata di breve durata Clone High, il duo creativo Lord e Christopher Miller è diventato famoso per la prima volta con il loro lavoro adattando Piovono Polpette per il grande schermo, con il film a lunga gestazione che ha ricevuto recensioni ampiamente positive da parte della critica e solide ritorni monetari al botteghino, incassando oltre $ 243 milioni al botteghino contro il suo budget di $ 100 milioni.

Questo sarebbe stato solo l’inizio, perché i due avrebbero poi continuato la loro ascesa a celebrità avventurandosi nel campo del live-action con l’adattamento cinematografico di successo, 21 Jump Street, che ha generato poi un sequel nel 2014, 22 Jump Street, e piani di franchising ora demoliti.

Lord e Miller sarebbero tornati al genere animato nel 2014 con The LEGO Movie, che ha ottenuto il plauso universale della critica ed è stato un successo al botteghino, incassando oltre $ 468 milioni contro un budget stimato di $ 65 milioni e guadagnandosi una nomination ai Golden Globe come miglior film d’animazione. Dopo essere stato inizialmente scelto per dirigere sia The Flash del DC Extended Universe, dal quale si sarebbero allontanati a causa di divergenze creative, e dopo esser stati licenziati dalla direzione del film antologico di Star Wars, Solo, Lord ha contribuito alla co-scrittura di Spider-Man: Into the Spider-Verse, producendo anche The LEGO Movie 2: The Second Part assieme a Miller, che ha ricevuto recensioni generalmente positive ma inferiori rispetto al suo predecessore ed è stata una delusione al botteghino per la Warner Bros.

Mentre i due continuano a espandere il loro lavoro animato con l’imminente Spider-Man: Across the Spider-Verse in due parti, uno dei due ha parlato sull’apparente mancanza di apprezzamento per il genere d’animazione.

Sulla scia del segmento dedicato al genere durante la cerimonia degli Oscar, Phil Lord è andato su Twitter a criticare i presentatori del premio Halle Bailey, Lily James e Naomi Scott per aver preso in giro i film d’animazione. Il pluripremiato scrittore/regista/produttore ha criticato il trio per il suggerimento che i film d’animazione sono fatti solo per bambini e che per gli adulti in qualche modo sono da “sopportare”.

Super cool to position animation as something that kids watch and adults have to endure — Phil Lord y Betancourt (@philiplord) March 28, 2022

Durante il segmento dedicato al genere nella cerimonia, i presentatori Bailey, James e Scott hanno elogiato i film d’animazione per aver dato forma ad “alcune delle nostre esperienze cinematografiche più formative da bambini”, mentre successivamente si sono presi gioco del modo in cui gli spettatori più giovani guardano i film ripetutamente, e Scott ha fatto notare che poteva vedere i genitori tra la folla che sapevano di cosa stavano discutendo.

Il trio è salito sul palco per presentare il premio per il miglior film d’animazione, ed è particolare pensare che tutte e tre hanno dato vita ad iconici personaggi animati Disney in un film live-action, James ha interpretato Cenerentola nel film di Kenneth Branagh, Scott la principessa Jasmine in Aladdin e Bailey sarà Ariel nel prossimo film, La sirenetta.

Nonostante la loro lode al genere animato per aver stabilito un potenziale amore per i film nei bambini, la critica di Lord al trio per aver insinuato che i genitori devono sopportare i film è giusta in quanto riduce al minimo gli anni di lavoro di scrittori e animatori.

