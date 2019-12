Piccole Donne: prima clip in italiano per il film di Greta Gerwig

In arrivo a gennaio nelle nostre sale, è stata pubblicata la prima clip in italiano per i Piccole Donne di Greta Gerwig, basato sull’omonio e celebre romanzo di Louisa May Alcott.

Piccole Donne è un classico che ha accompagnato moltissimi durante l’infanzia, e non solo, con tantissime trasposizioni cinematografiche che partono dal cinema muto degli anni ’20 fino ad oggi, con il nuovo adattamento per il grande schermo in arrivo il 9 gennaio del 2020 qui in Italia, con Greta Gerwig alla regia; regista acclamata da tutta la critica dopo il suo meraviglioso Lady Bird.

Del film, dal cast stellare a dir poco, abbiamo avuto modo di vedere già diversi trailer, spot, poster e featurette varie, ma quest’oggi vi riportiamo la prima clip in italiano della pellicola intitolata Vuoi ballare con me?, in cui vediamo interagire i personaggi di Jo March e Theodore “Laurie” Laurence, interpretati rispettivamente da Saorsie Ronan e Timotheé Chalamet, entrambi già visti nel già menzionato Lady Bird.

Qui la clip in questione.

Piccole Donne (Little Women) uscirà nelle sale italiane il 9 gennaio 2020, scritto e diretto da Greta Gerwig, tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott, e con Denise Di Novi, Amy Pascal e Robin Swicord come produttori. La fotografia è a cura di Yorick Le Saux, mentre la colonna sonora è composta da Alexandre Desplat.

Nel cast Saorsie Ronan (Jo March), Emma Watson (Meg March), Florence Pugh (Amy March), Eliza Scanlen (Beth March), Laura Dern (Marmee March), Timotheé Chalamet (Theodore “Laurie” Laurence), Chris Cooper (Mr. Laurence), Bob Odenkirk (Mr. March) e Meryl Streep (zia March).

Mi piace: Mi piace Caricamento...