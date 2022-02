Piccoli Brividi: Disney+ annuncia lo sviluppo di una nuova serie live-action

Spettatore attento, stai per spaventarti (o quasi).

Disney e Sony Pictures Television stanno aprendo un nuovo capitolo di Piccoli Brividi su Disney+. Annunciata per la prima volta come in sviluppo nell’aprile 2020, la nuova serie live-action basata sui libri Scholastic Publishing di RL Stine è stata ordinata con come una serie di 10 episodi per il servizio di streaming Disney.

A differenza del formato procedurale della serie TV antologica a episodi degli anni ’90 andata in onda su Fox Kids, il nuovo Piccoli Brividi sarà più vicino ai recenti film live-action della Sony con Jack Black. Neal H. Moritz di Original Film, dietro Piccoli Brividi del 2015 e del 2018, produce il ritorno in televisione della serie di libri per la prima volta dal 1998.

Secondo Variety, Piccoli Brividi di Disney+: “segue un gruppo di cinque liceali che scatenano forze soprannaturali sulla loro città e devono lavorare tutti insieme – grazie e nonostante le loro amicizie, rivalità e passato – per salvarla, imparando molto sui segreti adolescenziali dei propri genitori nel processo”.

Qui sotto l’annuncio di Disney +:

An all-new Original series is coming to #DisneyPlus and it’ll give you… Goosebumps. pic.twitter.com/6ojDANsEfz — Disney+ (@disneyplus) February 5, 2022

Nicholas Stoller scriverà e produrrà esecutivamente con Rob Letterman alla regia del primo episodio. Moritz e Pavun Shetty di Original Film, dietro il franchise di successo della saga di Fast & Furious, sono produttori esecutivi insieme a Conor Welch di Stoller Global Solutions e Iole Lucchese e Caitlin Friedman di Scholastic Entertainment.

Disney+ ha recentemente lanciato Just Beyond, un’antologia ispirata alle omonime graphic novel di Stine. Piccoli Brividi non ha ancora una data di uscita.

