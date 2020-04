Piccoli Brividi: Neal H. Moritz, e la Sony Pictures Television produrranno una serie live-action

Una serie televisiva dal vivo basata sull’incredibilmente popolare serie di libri, Piccoli Brividi, è ufficialmente in lavorazione, stando a quanto stato rivelato oggi.

Il produttore cinematografico di Piccoli Brividi, Neal H. Moritz, e la Sony Pictures Television collaborano con Scholastic Entertainment per sviluppare la serie. Al momento non è chiaro quanto sarà coinvolto l’autore RL Stine nella nuova serie o cosa significhi per qualsiasi potenziale sequel cinematografico.

“Piccoli Brividi ha intrattenuto bambini e famiglie per quasi 30 anni e siamo molto entusiasti di collaborare con Sony Pictures Television e Neal H. Moritz per dare nuova vita al marchio in un modo nuovo e per la generazione di oggi”, ha dichiarato Iole Lucchese, Presidente di Scholastic Entertainment e Chief Strategy Officer, come parte dell’annuncio. “Dalla serie di libri di fama mondiale a un programma tv su vasta scala, e persino a film con Jack Black, Piccoli Brividi rimane selvaggiamente popolare e non vediamo l’ora di presentare nuove avventure per dare ai fan ancora più piccoli brividi.”

È stato inoltre annunciato che Lucchese produrrà esecutivamente la nuova serie insieme a Moritz, Caitlin Friedman, SVP e direttore generale di Scholastic, e il capo del dipartimento televisivo di Original Film, Pavun Shetty.

“Ho adorato girare i film di Piccoli Brividi e non vedo l’ora di dare vita ad ancora più incredibili storie di RL Stine attraverso una serie televisiva di alto livello che parla sia agli adulti che ai bambini”, ha affermato Moritz.

In particolare, questa non è la prima volta che Piccoli Brividi di RL Stine si fa strada verso la televisione. La serie degli anni ’90 è andata in onda per diverse stagioni sia in Canada che negli Stati Uniti, e fondamentalmente servirono da serie antologiche che adattavano i libri di Stine. Anche se la nuova serie live-action prende in prestito dai libri le proprie strutture narrative, ne sono stati scritti decine in più da quando l’ultima stagione della serie è andata in onda, quindi c’è un sacco di materiale sorgente da cui trarre.

