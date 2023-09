Pierce Brosnan meglio di Daniel Craig? La lotta per il miglior 007 non ha fine!

Parlando di James Bond, impossibile non citare il fatto che Pierce Brosnan abbia lasciato un’impronta indelebile nell’immaginazione di milioni di fan in tutto il mondo. Mentre alcune voci sostengono che Daniel Craig non abbia il fascino necessario per interpretare l’iconico Agente 007, Brosnan ha dimostrato di essere un Bond senza tempo.

Di questa idea inizialmente anche Martin Campbell, il regista di “Casino Royale,” aveva le sue riserve su Craig prima di affidargli il ruolo, preoccupato che non fosse all’altezza dei suoi predecessori, tra cui il carismatico Brosnan, che ha conquistato il cuore del pubblico globale.

Campbell ha condiviso con entusiasmo che certamente sapeva che Daniel fosse un attore magnifico, ma la questione era che figure come Sean Connery, Roger Moore e proprio Pierce Brosnan incarnavano il tradizionale look di Bond: affascinanti, sexy e irresistibili. Daniel era indubbiamente più duro, più rude, ma non rientrava nel tradizionale stereotipo del belloccio. Con i suoi lineamenti più grossolani e una stazza da lottatore, la sua immagine non sarebbe stata credibile agli occhi del pubblico.

Daniel Craig nel ruolo di James Bond

La selezione del nuovo James Bond

Il processo di selezione del nuovo James Bond è stato un evento democratico, coinvolgendo “otto persone” in tutto, come rivelato da Campbell. Seduti attorno a un tavolo, il regista, i produttori e il direttore del casting hanno esaminato attentamente ogni candidato, discutendo con ciascuno di loro. Alla fine, la decisione doveva essere unanime.

Sorprendentemente, tra i candidati c’era anche Henry Cavill, ma nonostante il suo talento, era ancora troppo giovane per il ruolo. Dopo la scelta di Daniel Craig, persino Debbie McWilliams, la veterana direttrice del casting di Bond, ha confessato di sentirsi in colpa per come il pubblico e i media l’abbiano criticato. L’intervista del 2021 ha rivelato il suo rimorso per il trattamento riservato a Craig: “Devo dire che è stato incredibilmente negativo. La reazione dei media è stata terribile, e mi sono sentita molto dispiaciuta per lui. Ma in un certo senso, penso che questo abbia spinto Daniel a dimostrare a tutti che si sbagliavano su di lui.”

Pierce Brosnan nei Panni di 007

Pierce Brosnan non è stato solo un James Bond indimenticabile, ma ha anche portato un tocco di eleganza e fascino a una delle saghe cinematografiche più iconiche della storia. Nei panni dell’Agente 007, Brosnan ha interpretato con maestria una serie di avventure che hanno fatto la storia del cinema. Dagli eleganti casino di Montecarlo alle spiagge tropicali, il suo James Bond è stato sinonimo di stile e intrighi. Attraverso film come “GoldenEye,” “Domani non muore mai,” “Il mondo non basta” e “La morte può attendere,” Pierce Brosnan ha catturato il cuore degli spettatori con la sua interpretazione affascinante e irresistibile dell’agente segreto britannico.