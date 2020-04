Pierce Brosnan rivela che un ubriaco Quentin Tarantino gli propose un film di 007

Un film di James Bond diretto da Quentin Tarantino? Ciò deve ancora accadere, ma Pierce Brosnan ha detto che c’è stato un momento in cui ha incontrato il regista di “Pulp Fiction” e “Jackie Brown” per discutere di una potenziale collaborazione tra i due.

Brosnan ha rivissuto l’incontro durante una recente intervista dal vivo con Esquire, rivelando di aver incontrato Tarantino dopo l’uscita di Kill Bill Vol.2.

“Voleva incontrarmi, quindi un giorno sono andato a Hollywood e l’ho incontrato al Four Seasons”, ha detto l’attore sottolineando che due signori finirono per ubriacarsi insieme. “Ci sono arrivato alle 7 di sera, mi piace essere puntuale. Sono poi arrivate le 7:15, niente Quentin, era di sopra a fare qualcosa per la stampa. Qualcuno mi ha inviato un martini, quindi l’ho bevuto e ho aspettato fino alle 7:30, così ho pensato: ‘ma che diamine?2. Sono venute fuori parole, scuse e poi ho pensato di farmi un altro Martini.”

Brosnan ha dichiarato di essere stato “abbastanza stonato” quando Tarantino è arrivato alla riunione. Prima di discutere di Bond, Tarantino raggiunse Brosnan in modo che entrambi gli uomini fossero “abbastanza stonati”. Brosnan ha descritto la scena dicendo:

“Stava martellando il tavolo, dicendo: ‘Sei il miglior James Bond, voglio fare James Bond’, ed era molto vicino al ristorante così ho pensato, ‘per favore calmati’, ma non si può dire a Quentin Tarantino di calmarsi.”

Ma quindi di cosa Tarantino ha parlato? Brosnan non l’ha rivelato, ma ha detto che “è tornato allo shop e l’ha detto a qualcuno”, ma a quanto pare non era previsto che diventasse realtà. Anche se sarebbe stata una buona idea per un film.

