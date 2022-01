Pierce Brosnan sostiene il fan-casting di Idris Elba come prossimo James Bond

Idris Elba sta provando l’amore dei fan di James Bond su di se dopo che è emersa la notizia che è presente nel pool di attori considerati per il ruolo.

La domanda su chi interpreterà 007 dopo Daniel Craig è stata al centro della mente dell’intera fanbase dal momento in cui l’attore ha confermato che non sarebbe tornato. Ma, ora, dopo No Time To Die è tempo di tornare alla realtà per un attimo e riflettere come il franchise possa continuare.

La produttrice Barbara Broccoli ha detto a Deadline che l’idea non era fuori questione e che i social media avevano molto da dire. Le questioni della diversità sono state al centro delle conversazioni circa il recasting ormai da anni. Lo stesso Craig è intervenuto di recente sull’argomento. Nessuno sa chi la produzione sceglierà per il prossimo James Bond, ma qualsiasi sia la decisione, ci sarà un gruppo di fan che approveranno e un gruppo di fan sconvolti dal fatto che il loro preferito non abbia avuto una possibilità.

“Beh, conosciamo Idris, siamo suoi amici ed è un attore magnifico”, ha detto di recente il produttore. “E, sai, ha fatto parte della conversazione, ma è sempre difficile avere una conversazione quando hai qualcuno ad occupare il posto.”

Detto questo, non hanno fretta di nominare un nuovo Bond: “Penso che abbiamo deciso che fino a quando No Time to Die non avrà finito la sua corsa e Daniel sarà stato in grado di… beh, assaporare, raccogliere i frutti del meraviglioso mandato da Bond, non ci penseremo né parleremo di nessun altro”.

Anche con l’interesse dei fan per Idris Elba, a quanto pare non è il favorito. L’anno scorso si è saputo che la star di Bridgerton Regé-Jean Page era il favorito in termini di probabilità, ma anche altre star come Henry Cavill e Luke Evans sono fra i papabili. A rendere le cose ancora più interessanti, un ex Bond ha appoggiato l’idea di Idris Elba per la parte.

“Mi viene in mente Idris Elba”, ha detto a People, la star di GoldenEye, Pierce Brosnan. “Idris è una presenza così potente ed ha una bella voce che crea tensione. Sarebbe magnifico. C’è anche Tom Hardy là fuori.”

